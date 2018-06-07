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ANTALYA'DAKİ TEKNE FACİASINDA ÖLEN SURİYELİ 5 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken teknelerinin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli 5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

07 Haziran 2018 16:27

 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA
Antalya\'nın Demre ilçesi açıklarında, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isterken teknelerinin batması sonucu hayatını kaybeden Suriyeli 5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı. 
Esenyurt\'taki Bilal Habeşi Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı araca konan Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar Raşit (8), Dicvar Raşit (8) ve Emine Raşit\'in (3) cenazeleri Kilyos Mezarlığı\'na götürüldü. Cenazeler araca konurken çocukların annesinin feryatları yürekleri dağladı. Demre açıklarında batan sürat teknesinde yabancı uyruklu kaçak göçmenlerden 1\'i kadın, 6\'sı çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Zeynep Osman ve İdris Raşit çiftinin 5 çocuğu da hayatını kaybetmişti. 

Görüntü dökümü:
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-Cenazelerin araca konulması
-Annelerinin feryadı
-Aracın ayrılması
-Camiden detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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