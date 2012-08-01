Antalya'daki tecavüz skandalında neler oldu?

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde, Norveçli turist 19 yaşındaki Rebeka Opazo Thomsen’in tecavüz iddiasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Norveçli turist tecavüze uğradığını ileri sürerken, otel müdürü turist kızın İsveçli turistlerle sahilde kendi isteğiyle ilişkiye girdiğini söyledi.

Alanya’da tatil yaparken kendisine barda tanıştığı İsveç uyruklu 4 turistin tecavüz ettiğini ileri süren Rebeka Opazo Thomsen’in iddiaları, olayın şüphelileri ve görgü tanıklarının ifadeleriyle çelişki yarattı. Yürütülen soruşturmanın ardında Alanya Adliyesi’nde Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nda tarafların ifadesi alındıktan sonra İsveçli turistler 19 yaşındaki Isa Baryauno, aynı yaştaki Jimmy Lukas Toksoy ve Masso Dikran ile 18 yaşındaki Ornama Aryo Chabo sınır dışı edildi. Tecavüze uğradığını ileri süren Rebeka Opazo Thomsen ise ailesiyle birlikte yarın ülkesine dönecek.

‘Norveç’te de tecavüze uğradım’

Rebeka Opazo Thomsen polise verdiği ifadede, İsveçlilerin kaldığı otel odasına sahilde tanıştığı İsveçli 4 gençle girdiğini, yatakta uzanırken, İsveçliler’den birinin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini, ancak yorgun olduğunu söyleyerek kabul etmediğini anlattı. Rebeka Opazo Thomsen, şöyle devam etti:

"Yorgun olduğumu söylememe rağmen üzerimdeki kıyafetleri çıkarttıktan sonra ilişkiye girdi. Daha sonra sırayla hepsi cinsel ilişkiye girdiler. İşleri bitince diğer odaya geçtiler. Yardım isteğimi kimse duymadı. Üzerimi giydikten sonra hızla otelden ayrıldım. Resepsiyon görevlisi ne olduğunu sorup yardım etmek istedi ama cevap vermeden uzaklaştım. Daha sonra kuzenim Emili Herrea Thomson ile birlikte taksiyle ailemle tatil yaptığımız otele döndük. Psikolojik sorunum yok, ilaç kullanmıyorum. Yaklaşık 6 yıl önce Norveç’te sokakta tecavüze uğradım. O zaman tecavüzcü yakalanamamıştı. Son olarak ülkemde erkek arkadaşımla cinsel ilişkiye girmiştim."

’Otele kaçak girdik’

Tecavüze uğradığını iddia eden genç kızın kuzeni Rebeka Opazo Thomsen ise barda eğlenirken Norveç’ten tanıdığı arkadaşı Nan Palm ve yanında ’Nico’ adlı bir arkadaşıyla karşılaştıklarını, hep birlikte eğlendikten sonra taksiyle İsveçlilerin kaldığı otele gittiklerini belirtti. Resepsiyon görevlisinin, kuzeniyle kendisini otel müşterisi olmadıkları için içeri almadığına değinen Rebeka Opazo Thomsen, şöyle konuştu:

"Nan çok alkollü olduğu için odasına çıktı, bizler plaja gittik. Daha sonra resepsiyon görevlisi görmeden otele girdik. İsveçlilerin odasına çıktığımızda kuzenim Rebeka uyuyacağını söyleyince ben Nico’nun odasına gittim. Nico ile alkol alıp sohbet ettik. Bir süre sonra odaya gelen daha önceden görmediğim bir İsveçli ’Şikayet var otelden çıkmanız gerekiyor, kuzenin de ağlayarak çıktı’ dedi. Bunun üzerine Nico ile dışarı çıktık. Otelin 100 metre uzağında kuzenimi ağlarken gördüm. Kendi otelimize dönerken, takside odada 4 kişinin tecavüzüne uğradığını söyledi. Otele gidince anneme ve teyzeme olanları haber verdim. Rebeka başından geçenleri anlattıktan sonra uyudu. Sabah uyanınca polise gidip şikayetçi oldu."

‘Çok samimiydiler, öpüşüyorlardı’

Otelin resepsiyon görevlisi Hanifi Şimşek de otel müşterisi olmadıkları için Norveçli kızların, erkeklerle odaya çıkmalarına izin vermediğini, Thomsen’in bir süre sonra ağlayarak asansörden inip otelden ayrıldığını gördüğünü, ne olduğunu sorduğunda cevap alamadığını dile getirdi.

Hanifi Şimşek, "Otel lobisine ilk geldiklerinde Rebeka İsveçlilerle çok samimi hareket edip, öpüşüyordu" diye konuştu.

’Sahilde erkeklerle sırayla cinsel ilişkiye giryordu’

Otel müdürü Halef Tekin de ifadesinde, grubun otelin bar kısmına birlikte gelip alkol aldığını, odaya birlikte çıkışlarına izin verilemeyince sahile gittiklerinden söz etti. Tekin, barı kapattıktan sonra sahilde gezerken karşılaştığı güvenlik görevlisiyle sohbet ederken, Norveçli kızın İsveçli turistlerle sırayla cinsel ilişkiye girdiğini gördüğünü ve güvenlik görevlisiyle turistleri uyardığını, bunun üzerine kızlı erkekli grubun birlikte denize girdiklerini söyledi.

‘Kendisi istedi’

Şüphelilerden Masso Dikran, eğlenmek için gittikleri barda tanıştıkları kızlardan Rebeka’nın, "Sizin otele gidelim" dediğini, otele alınmayınca sahile gittiklerini, sahilde Rebeka’nın isteğiyle seviştiklerini savundu. Otele kaçak olarak girdiklerinde, kendisinin duşa girdiğini, ancak odadan gelen seslerden Rebeka’nın arkadaşlarıyla seviştiğini anladığını kaydetti.

Diğer şüpheliler de Rebeka’nın Dikran ile sahilde seviştiğini, odada ne yaptıklarını bilmediklerini, kendilerinin Rebeka ile sevişmediklerini öne sürdü.