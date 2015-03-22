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Yaşam

Antalya’daki Suriyeliler ücretsiz eğitim ve sağlık için eylem yaptı

Suriyeliler, Türkçe bilmedikleri için slogan atmak yerine sessiz eylem gerçekleştirdi

22 Mart 2015 19:18

Antalya’da ücretsiz eğitim ve sağlık hizmeti alamadıklarını iddia eden Suriyeliler, "Bize Antalya’da her şey yasak" diyerek, Cumhuriyet Meydanı’nda eylem yaptı.

Kendilerine ücretsiz sağlık hizmeti verilmediğini, çocuklarını okula gönderemediklerini iddia eden yaklaşık 100 Suriyeli, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda eylem yaptı. Antalya’da kendilerine her şeyin yasak olduğunu ileri süren Suriyeliler, ellerindeki pankart ve dövizlerle taleplerini duyurmaya çalıştı.

 

Türkçe bilmedikleri için slogan atamadılar

 

Mustafa Kozak'ın DHA'da yer alan haberine göre, Türkçe bilmedikleri için slogan atmak yerine sessiz eylem gerçekleştiren, aralarında çarşaflı kadın ve çocukların da bulunduğu grup, ’Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederiz. Lütfen vaatlerinizi tutun’, ’Recep Tayyip Erdoğan söz vermişti’ yazılı dövizleri gösterdi.

Suriyeli grup adına konuşan Mahir Alalı, kendisinin iki yıldır Antalya’da olduğunu ve savaştan kaçıp geldiğini belirterek, "Bizim derdimiz hastane tedavilerimizin karşılanmaması. Antalya’da doğan çocuklar var. Hiçbir hastane kabul etmiyor. Örneğin talasemi hastası çocuklar var. Bunların her 20 günde bir kanının değişmesi gerekiyor. Biz çocuklarımızın hastanelerde ücretsiz tedavi görmesini istiyoruz" dedi. Türkiye’nin diğer illerinde Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti verilirken, Antalya’da verilmediğini öne süren Mahir Alalı, ayrıca Antalya’da çocuklarını okula gönderememekten yakındı.

Şu anda çalışma izinleri olmadığını, sigortalarının da bulunmadığını anlatan Alalı, tahminlerine göre kent merkezinde 15 bin Suriyeli olduğunu söyledi. İlçelerle beraber il genelinde bu rakamın 30 bin civarında olduğunu anlatan Alalı, kendilerinin Antalya’da istenmemelerinin insanlığa aykırı olduğunu kaydetti. Alalı, "Siyasi olarak düşünmesinler, bizleri insan olarak görsünler" dedi.

 

‘Talepler yerine getirilmezse daha kalabalık eylem yapacağız’

 

Eylemci grupla görüşüp isteklerini dinleyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı izzet Balaban, taleplerini ilgili kurumlara ileteceğini belirterek, eyleme son verilmesini istedi. Bunun üzerine protestocu grup eylemine son verdi. Mahir Alalı ise taleplerinin yerine getirilmemesi halinde önümüzdeki hafta pazar günü daha kalabalık bir grupla eylem yapacaklarını söyledi.

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