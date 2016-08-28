Antalya'daki NATO Dolum Tesisleri'nde hareketlilik

Antalya'daki NATO Dolum Tesisleri çevresinde görülen 2 kişiye güvenlik görevlileri ateş açtı. Bölgeye gelen polis, güvenlik görevlilerinin ifadesi doğrultusunda kaçan şüphelileri aradı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Konyaaltı İlçesi Sarısu Mahallesi Tünektepe Mevkii’ndeki NATO Dolum Tesisleri’nden gece silah sesleri gelince Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, tesislerdeki güvenlik görevlilerinin gördüğü 2 kişiye ateş ettiği belirtildi.

Güvenlik görevlilerinin ifadesi doğrultusunda bölgede arama yapan ekiplere özel harekat polisi ve motorize ekipler de destek verdi. Bölgeyi ablukaya alan polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma yaptı.

Bölgeye yakın Topçam mevkiinde birkaç gün önce Antalya- Kemer karayolu kenarına yerleştirilen bombanın jandarmaya ait minibüsün geçişi sırasında patlatılması üzerine 2 asker yaralanmıştı.