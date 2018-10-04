Antalya'daki kazada aynı aileden 4 kişi öldü (3)

YAKINLARI FENALAŞTI

Antalya\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilde yaşamını yitiren Safinaz- Mehmet çifti ile oğulları Ramazan Akpınar ve gelinleri Hatice Akpınar\'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürülürken, kazayı öğrenerek, olay yerine gelen yakınları fenalaştı. Çiftin oğulları Bayram Akpınar, cenazelere sarılmak istedi. Gözyaşı dökerek, şarampolden koşup, cenazelerin bulunduğu dereye inen Bayram Akpınar\'ı, jandarma sakinleştirmeye çalıştı.

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