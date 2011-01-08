Antalya'daki iplik fabrikasında yangın çıktı

T24 - Antalya’nın Aksu İlçesi’ndeki Antbirlik dokuma ve iplik fabrikası deposunda yangın çıktı. İki işçinin pamukların çakmakla tutuşup tutuşmayacağı konusundaki iddiasının ardından çıkan yangında 1800 metrekarelik kapalı alanda bulunan çırçır ile presleme deposunda işlenmemiş 600 ton pamuk kül oldu.





Olay Aksu’nun Macun Mahallesi’nde bulunan Antbirlik’e ait dokuma ve iplik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan her ikisi de 18 yaşındaki F.V. ve Ü.Y. çakmakla pamukların tutuşup tutuşması konusunda iddiaya girdi. Gençlerden F.V. küçük bir pamuk parçasını çakmakla tutuşturup diğerlerinin üzerine attı. Birden parlayan pamuklar alev alınca fabrika deposunda yangın çıktı.

Yangına ilk önce dumanları gören işçilerle Antbirlik içerisinde bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak yeterli gelmeyen ekipler Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden destek istedi. Kısa sürede 5 arazöz daha söndürme çalışmalarına katıldı. Bu sırada deponun duvarları bir dozer aracılığıyla yıkılarak itfaiye ekipleri ve işçilerin yangına daha kolay müdahale etmesi sağlandı. Saatler süren çalışmanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yanan pamukları söndürme çalışmaları sürerken iddiaya girip fabrika deposundaki pamukları yakan iki işçi polis tarafından gözaltına alındı. F.V. ve Ü.Y. Aksu Polis Merkezi Amirliği’nde sorgulanıyor. Antbirlik Genel Müdürü Atila Diniz, 1800 metrekarelik kapalı alanda bulunan çırçır ile presleme deposunda işlenmemiş 600 ton pamuğun kül olduğunu söyledi. Genel Müdür Deniz, pamuğun kilosunun 2 lira 10 kuruş olduğunu belirtti.



