Antalya'daki çiftliğinde 500 Kangal yetiştirdi

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde bankacı Ahmet Metin Şenlik, soğuk iklimde yaşayan ve üreyen Kangal köpeklerini Akdeniz ikliminde yetiştirdi. 9 yıl önce bir çift yetişkin Kangal köpeğiyle Kaş\'a gelen Şenlik, kurduğu çiftliğinde bugüne kadar 500\'e yakın yavru yetiştirdi.

Dedesi hayvancılık yaptığı için çocukluğundan beri Kangal köpekleriyle iç içe yaşayan Ahmet Metin Şenlik, Ankara\'da hobi olarak Kangal yetiştirmeye başladı. Evli ve 2 çocuk babası olan bankacı Şenlik, 9 yıl önce Kaş\'a atanınca bir çift Kangal köpeğini de yanında getirdi. Köpeklerinin 1 yıl boyunca Akdeniz iklimine uyum sağlaması için bekleyen Şenlik, bu süre sonunda köpeklerini çiftleştirerek yetiştiriciliğe başladı. İlk iki yılda 20 yetişkine ulaşan Şenlik, evinin yakınında küçük bir çiftlik kurdu. 3 dekarlık çiftliğinde Kangal köpeği yetiştirmeye başlayan Şenlik, 9 yılda yaklaşık 500 Kangal yetiştirdi ve bunları bölgedeki çobanlara vermeye başladı.

HER KÖPEĞİN ADI VAR

En büyük hobisi iş çıkışı hayvanlarının bakımını yapıp, onlarla oynamak olan Ahmet Metin Şenlik, Kangal köpeklerini çoban ve avcı olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Köpeklerine \'Aşil\', \'Ezo\', \'Likya\', \'Baron\' ve \'Poçi\' gibi isimler koyan Ahmet Metin Şenlik, yetiştirdiği her köpeğe bir isim veriyor. Yetişkin bir kangal köpeğinden 2 ile 10 yavru alan Şenlik, soğuk iklimde 10 yavrudan 4\'ü yetişkin hale gelirken, 10 yavrudan 8-9\'unu yetişkin hale getirmeyi başardı.

\'BU ÇOK GÜZEL BİR HOBİ\'

Ahmet Metin Şenlik, \"Dedem çobandı. Kendimi bildim bileli kapımızın önünde Kangal köpekleri oldu. Koyun sürülerimiz vardı. Her zaman hayatımızın içindeydi Kangal köpekleri. Bu çok güzel bir hobi olarak kaldı. 9 yıl önce Kaş\'a geldim. Gelirken bir çift Kangal getirdim. Baktım buranın iklimine ayak uydurmaya başladılar. Onlarla üretime başladık. 9 yılda 500\'e yakın yavru üretmişimdir. Bu üretim sırasında bana desteğini esirgemeyen kaymakama ve belediye başkanına teşekkür ediyorum. Bu çok güzel bir hobi. Genelde bu köpeklerden ürettiğim yavruları çobanlara veriyorum, kurtlara karşı çok dirayetli oldukları için. Nesli tükenmekte olan bu köpekleri de üretmekten gurur duyuyorum\" dedi.

\'KORKULACAK HAYVAN DEĞİLLER\'

Kangal yavrularıyla oynayıp seven Elif Kanber, \"Kangal köpeklerini çok seviyorum. Çok sadık dost olduklarını düşünüyorum. Çoğu insan Kangal köpeklerinden korkuyor. Korkulacak hayvan değiller. Çok iyi arkadaş oluyorlar. Çok seviyorum\" diye konuştu.

Yarengül Karakuru, \"Hayvanları çok seviyorum. Kangal yavrularıyla her gün oynamaya geliyorum. Onlar benim en iyi dostlarım\" dedi.

Metehan Şenlik de \"Babamın köpeklerini çok seviyorum. Dans ediyorum onlarla\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI