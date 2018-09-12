Antalya'daki atletizm heyecanı sona erdi

Namık Kemal KILINÇ - ANTALYA / DHA

Antalya\'da ilki düzenlenen Gloria Cup Athletics, yıldız atletlerin katılımıyla yapıldı.

Gloria Sports Arena\'nın (GSA) ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Gloria Cup Athletics\'te 21 ülkeden 71 atlet mücadele etti. Erkekler 200 metrede yarışan Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, 20.55\'lik derecesiyle birinci oldu. Erkekler 400 metre engellide ise milli yıldız Yasmani Copello, 48.87\'lik bir derece elde ederek üçüncü sırayı aldı.

Yarışmalar sonunda düzenlenen törenle milli atletlere ödülleri takdim edildi.

Gloria Cup Athletics yarışlarını takip eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turnuvayla ilgili şunları söyledi;

\"Daha önce yapılan voleybol, şimdi atletizm ve sonrasında başlayacak olan basketbol turnuvaları Antalya\'nın ve Belek bölgemizin tanıtımına da oldukça katkı sağlıyor. Gloria Sports Arena, Türkiye için Antalya için büyük bir şans büyük bir değer.

GSA Proje Lideri Elif Özdemir\'i böyle turnuvaları düzenleyip, dünyanın elit sporcularını, şampiyonlarını, onları takip eden medya mensuplarının buraya gelmesine vesile olduğu için tebrik ediyorum. Bu turnuvalar sayesinde çok kaliteli bir kitleye ulaşmış oluyoruz.\"

Gloria Sports Arena Proje Lideri ve aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özdemir ise, Gloria Cup Turnuvaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

\"Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz Gloria Cup Athletics ile dünyanın en iyi atletlerini Gloria Sports Arena\'da bir araya getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Her sene gerçekleştireceğimiz Gloria Cup Turnuvalarında hedefimiz, daha fazla branşta bu turnuvaları düzenlemek, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarını Antalya\'da, Gloria Sports Arena\'da ağırlamaya devam etmektir\".

YARIŞMALARDAKİ DERECELER

Erkekler 200 metrede yarışan Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, 20.55\'lik derecesiyle Kanadalı Brendan Rodney\'in önünde birinci olurken, Ukraynalı Sergiy Smelik yarışı üçüncü tamamladı.

Çok çekişmeli geçen erkekler 400 metre engellide ise milli yıldız Yasmani Copello, 48.87\'lik bir derece elde ederek üçüncü sırayı aldı. Yarışı Estonya\'dan Rasmus Magi 48.60 ile kazanırken, hafta sonunda Yasmani gibi Ostrava\'daki IAAF Kıtalararası Kupa\'da yarışan Jamaikalı Anssert White 48.70 ile ikinci oldu.

Erkeklerde 400 metreyi Ukraynalı Oleksey Podznyakov 46.94, ile üç adım atlamayı Necati Er 15.95 ile, çekiç atmayı da Belarus\'tan Pavel Bareisha 72.86 ile galip tamamladı.

Kadınlarda çekişmeli geçen 100 metre engelli kadınlar müsabakasını, Ukraynalı Hanna Plotitsyna, Hırvat Ivana Loncarek\'in 0.13 saniye önünde 13.24\'lük dereceyle kazanırken, bir başka Ukraynalı Viktoriya Tkachuk da 400 metre engellide galip geldi. 200 metrede İsviçre\'den Sarah Atcho, cirit atmada ise Letonya\'dan Lina Muze galip geldi.

Dünya ikincisi Yulia Levchenko\'nun yarıştığı yüksek atlama kadınlarda ise, dört atlet 1.90\'ın üzerinde atlayış yaptı. Ekaterina Tabashnyk, ilk hakkında geçtiği 1.93 ile aynı dereceyi ikinci hakkında yapan Yuliya Levchenko\'yu geride bırakıp yarışmayı kazanmayı başardı.

(FOTOĞRAFLI)