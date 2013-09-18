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Yaşam

Antalya'daki anadolu lisesinde kız öğrencilerin etek giymesi yasaklandı!

Okul Müdürü Hayri Bahşi, 'Okulumuz öğrencileri artık büyük çocuklar. Merdivenden inip çıkmalarında sorunlar olmasın diye düşündük' dedi

18 Eylül 2013 13:31

Trabzon'da yaşanan merdiven skandalının bir benzeri bu sefer de Antalya'da yaşandı. Antalya'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde kız öğrencilerin etek giymesi yasaklandı.

Antalya’daki Gazi Anadolu Lisesi’nde kız öğrencilerin etek giymesi yasaklandı.

Okul Müdürü Hayri Bahşi, “Okulumuz öğrencileri artık büyük çocuklar. Merdivenden inip çıkmalarında sorunlar olmasın diye düşündük” dedi. 

Cumhuriyet'in haberine göre, Trabzon Milli Eğitim İl Müdürü Tamer Kırbaç’ın “Erkek öğrenciler ile kız öğrenciler aynı binada altlı üstlü kalıyor. Aynı merdivenleri kullanarak uyumaya gitmeleri inanın beni iki yıldır rahatsız ediyor ve diken üstünde oturmama sebep oluyor” sözlerini ardından bir skandal da Antalya’da yaşandı.

 

‘Pantolon giyerlerse daha rahat edecekler’

 

Antalya’daki Gazi Anadolu Lisesi’nde kız öğrencilerin etek giymesi yasaklandı. Okul Müdürü Hayri Bahşi, yeni kılık kıyafet yönetmeliğine göre okul aile birliğinin de onayıyla bu yıl öğrencilerin gri pantolon, beyaz tişört olan okul forması giymelerine karar verildiğini söyledi. Daha önceki yıllarda uygulanan kurala göre üst sınıfta okuyan kız öğrenciler etek giyebilecek.

Bahşi ayrıca, “Kız öğrencilerin pantolon giyerek daha rahat edeceğini” savunarak, “Yeni yönetmeliğe göre bu karar alındı. Çocuklarımızın forma giymesi benimsendi. Biz de erkek ve kız çocuklarının da pantolon giymesine karar verdik. Böylece çocuklarımız rahat edecek. Sıralar kirli oluyor, tozlu oluyor. Ayrıca okulumuz öğrencileri artık büyük çocuklar" şeklinde konuştu.

 

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