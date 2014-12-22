Antalya'daki Alman çift cinayetine müebbet

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde, geçen Ağustos ayında Alman çift 65 yaşındaki Peter Horvath ve 50 yaşındaki Kerstin Horvath’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan sanıklar, 37 yaşındaki Tarkan Cengiz ve 32 yaşındaki Murat Çetin, 2′şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, tatil için geldikleri Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki Euro 5 Sitesi’nde daire kiralayan Peter ve eşi Kerstin Horvath’ın öldürülmesiyle ilgili davanın tutuklu sanıkları Tarkan Cengiz ile Murat Çetin, Alanya 1′inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıktı. Sanıkların birbirini suçladıkları geçen cuma günkü ilk duruşmada 5 sayfalık yazılı savunma veren Tarkan Cengiz, cezaevinde yazdığı 2 sayfalık yeni savunmasını mahkeme heyetine sundu.

Alman Konsolosluğu’nun cezanın bir an önce verilmesi yönünde mahkemeye baskı yaptığını iddia eden Tarkan Cengiz, kısa sürede hakim karşısına çıktıkları için yeterli savunma yapma hakkının elinden alındığını öne sürdü. Cinayeti kendisinin işlemediğini belirten Cengiz, “Cinayeti ben değil Murat işledi. Kendisinin 60 yaşında yabancı bir kadınla yaşamasından nasıl bir karaktere sahip olduğu belli. Ben suçsuzum” dedi.

'İlk cinayetini öve öve anlattı'

Karşılıklı suçlamaların sürdüğü duruşmada, sanıklardan Murat Çetin suçu kabul etmediğini ve cinayeti Tarkan Cengiz’in işlediği iddiasını tekrarladı. Cinayetin ardından gittikleri Tarkan Cengiz’in evinde kendisine daha önce işlediği bir cinayetten bahsettiğini ileri süren Murat Çetin şunları söyledi:

“Evdeki konuşmamızda bana övüne övüne ilk cinayetini anlattı. Ardından, ‘Yakalanırsak suçu üstüne alacaksın, yoksa seni de öldürürüm’ dedi. Ben kimseyi öldürmedim sadece kartları kullandım. İşin ucunda trilyonlar bile olsa ben kimseyi öldüremem. Olay esnasında bir şey yapamadığım için çok pişmanım.”

Soğukkanlı tavırları dikkat çekti

Sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti 5 dakika ara verirken, Murat Çetin ve Tarkan Cengiz’in soğukkanlı tavırları dikkati çekti. Aranın ardından mahkeme heyeti sanıklardan Murat Çetin’e "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, "nitelikli silahlı yağma" suçundan 13 yıl hapis, maktullere ait kredi kartlarını izinsiz kullanmaktan 12 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira para cezası verdi.

Diğer sanık Tarkan Cengiz ise "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, "nitelikli silahlı yağma" suçundan 13 yıl hapis, maktullere ait kredi kartlarını izinsiz kullanmaktan 10 yıl hapis ve 80 bin lira para cezasına mahkum edildi. Sanıkların daha önce çeşitli suçlardan sabıkalarının bulunmasından dolayı cezalarında indirim yapılmadı.

Duruşmanın ardından sanıklar tutuklu bulundukları Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Olayın geçmişi

Mahmutlar Mahallesi’ndeki Euro 5 Sitesi’nde daire kiralayan Peter ve eşi Kerstin Horvath’tan uzun süre haber alamayan Almanya’daki yakınları, durumu Türkiye’deki emniyet birimlerine bildirdi. 21 Ağustos Perşembe günü verilen adrese giden ekipler, 12 katlı apartmanın 10′uncu katındaki 40 nolu daireyi çilingire açtırdı. Evde yapılan aramada, çiftin cesetleri ayrı odalarda, yatak bazaları içinde bulundu. El ve ayaklarından iple bağlanmış, ağızları koli bandıyla kapatılmış çiftin, başlarına aldıkları darbe sonucu öldükleri tespit edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin cinayetten sabıkalı Tarkan Cengiz ve başka bir suçtan sabıkalı Murat Çelik olduğunu belirledi. İki şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.