Antalya'daki 3 kazada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında, 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

İlk kaza, saat 01.30 sıralarında, Antalya-Kemer yolu üzerinde meydana geldi. Antalya\'dan Kumluca yönüne 07 VCT 99 plakalı aracıyla giden sürücü 28 yaşındaki Ersin Sezen, kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan ve kazada yaşamını yitiren Sezen\'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Sezen\'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Kumluca\'ya götürüldü. Kumluca Toptancı Hali\'nde tüccarlık yapan Sezen\'in 3 yıl önce evlendiği ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İkinci kaza, saat 03.20 sıralarında, meydana geldi. Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi Teknokent karşısında 07 MJZ 27 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarına savruldu. Beton elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan Emel Sakallı (31) ile Mehmet Ali Soylu (34) olay yerinde yaşamını yitirirken, Kadir Kaan Sarı (32) ve Mehmet Sakallı (27) da kazada ağır yaralandı. Yaralı Sarı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Sakallı ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne olay yerine çağrılan ambulanslarla götürüldü. Sarı\'ya yapılan kontrolde 2.47 promil alkol tespit ediliken, Sakallı\'da da 1.29 promil alkol çıktı. Kazada yaşamını yitiren Emel Sakallı ile Mehmet Ali Soylu\'nun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Antalya\'daki üçüncü kaza ise kent merkezinde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen erkek sürücünün kullandığı belirtilen Lönk2707 Almanya plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Kazada, araçta bulunan Ayşe Uyanık (46) hayatını kaybederken, Elif Nisa Nur (21) ve adı öğrenilemeyen erkek sürücü ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Antaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, Ayşe Uyanık\'ın cansız bedeni de morga konuldu.



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