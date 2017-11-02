Antalya'da zirve yarışı heyecanlı başladı

2013 yılından bu yana Avrupa\'nın en iyi oyuncularını buluşturan Turkish Airlines Open, Antalya Belek\'te başladı. European Tour Rolex Serisi\'nin sekiz ayağından altıncısı olarak gerçekleştirilen turnuvada, Belçikalı golfçü Nicolas Colsaerts, Güney Afrikalı Haydn Porteous ve Joost Luiten 64 vuruşla ilk gün sonunda liderliği paylaştı.

European Tour Rolex serisi kapsamında düzenlenen Turkish Airlines Open, Antalya Belek\'teki Regnum Carya Golf Kulübü\'nde başladı. 7 milyon dolar toplam ödüllü turnuvanın ilk gününü Nicolas Colsaerts, Güney Afrikalı Haydn Porteous ve Joost Luiten 64 vuruşla (-7) vuruşla ilk raundun sonunda liderliği paylaştı.

European Tour Rolex Serisi\'nin sekiz ayağından altıncısı olarak gerçekleştirilen turnuvada, geçtiğimiz yıl Rio Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Justin Rose ve gümüş madalya kazanan Henrik Stenson\'ın yanı sıra Turkish Airlines Open\'ın 2016 Şampiyonu Thorbjorn Olesen, kariyerinde üç kez majör şampiyonluğu bulunan Padraig Harrington, Avrupa\'nın Ryder Cup ikonu Ian Poulter, Race to Dubai listesinin ilk sırasında yer alan Tommy Fletwood\'un da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü golfçüler sahaya çıktı.

İngiliz Justin Rose 69 vuruşla tamamlarken, Henrik Stenson 73, geçen yılın şampiyonu Thorbjorn Olesen ise 69 vuruşla ilk raundu bitirdi. Türkiye Golf Federasyonu\'nun kontenjanıyla organizasyona katılan tecrübeli oyuncu İrlandalı Padraig Harrington, Arjantinli Andres Romero\'yla birlikte 65 vuruşla ilk üçü takip etti.

Şampiyonanın ilk raundunda Belçikalı golfçü Turkish Airlines Open\'da bu yıl beşinci kez sahaya çıkan ve bu yıl ilk kez profesyonel olarak mücadele eden Türk oyuncu Ali Altuntaş, ilk günü 71 vuruşla bitirdi. Altuntaş\'ın yanı sıra amatör oyuncular Leon Kerem Açıkalın ve Taner Yamaç da organizasyonda Türkiye Golf Federasyonu kontenjanıyla boy gösterdi.

Turnuvanın ilk gününü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu\'yla birlikte izledi.

Turkish Airlines Open\'ın ikinci raundu yarın saat 10.15\'de başlayacak.

NAMIK KEMAL KILINÇ- GÖKHAN HEBEPÇİ / ANTALYA,(DHA)

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