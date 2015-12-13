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Yaşam

Antalya'daki kazada 19 kişi yaralandı, kazaya sebebiyet veren doktor taciz iddiasıyla gözaltında

Antalya'da havalimanında çalışan personeli taşıyan midibüs ile 2 otomobili çarpıştı

13 Aralık 2015 21:04

Antalya'da 19 kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazasının ardındaki gerekçenin karşılıksız aşk olduğu öne sürüldü. Antalya'da uzman doktor U.S, iddiaya göre karşılıksız aşık beslediğiZ.M.'yi trafikte sıkıştırdı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 19 kişi yaralandı. Kadın sürücü Z.M.'nin kazayla ilgili ifadesi üzerine doktor U.S. gözaltına alındı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Beyin cerrahi uzmanı doktor U.S., cipiyle seyir halindeyken, iddiaya göre karşılıksız aşık olduğu Z.M.'nin otomobilini fark etti ve takibe başladı. Kendisine korna çalıp taciz eden cipteki sürücünün U.S. olduğunu gören Z.M. aracını durdurmayıp takipten kurtulmaya çalıştı. Ancak, iddiaya göre uzman doktor U.S.'nin sıkıştırıp yandan çarptığı Z.M., paniğe kapıldı. Z.M.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil de önünde giden ve havalimanı güvenlik personelini taşıyan servis midibüsüne yandan çarptı. Zincirleme kazada cip ile otomobil hasar görürken servis midibüs devrildi. Kazada midibüsteki havalimanı çalışanlardan 18 kişi ile kazaya neden olduğu ileri sürülen uzman doktor U.S. yaralandı. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, durumu iyi olanların tedavisi ise olay yerinde yapıldı. 

 

Doktor gözaltına alındı

 

Altınova Polis Merkezi'ne götürülen otomobil sürücüsü Z.M., kazanın kendisini bir süredir taciz ettiğini ileri sürdüğü doktor U.S.'nin neden olduğunu ileri sürdü ve şikayetçi oldu. Bunun üzerine görev yaptığı hastanede ayakta tedavi gören doktor U.S.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı.

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