Antalya'da zeytin hasadı başladı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın akciğeri Vakıf Zeytinliği\'nde zeytin hasadı başladı. 20 bin ağacın 10 bin 200\'ünden zeytin toplanabilen alanda, bu yıl 80 ton üzerinde rekolte bekleniyor.

Antalya Ticaret Borsası\'nın (ATB) 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nden kiraladığı 20 bini zeytin, toplam 23 bin ağacın bulunduğu 2 bin 630 dönümlük Vakıf Zeytinliği\'nde, zeytin toplama sezonu başladı. ATB öncülüğünde kentin önemli kamu kurum ve kuruluşlarının da ortaklığıyla kurulan Zeytinpark A.Ş. tarafından işletilen Vakıf Zeytinliği\'nde, yıllardan bu yana sürdürülen çalışmalar sonucu 20 bin zeytin ağacından 10 bin 200\'ü ürün verir hale geldi. Geçen yıllara göre bu yılki zeytin rekoltesinde de artış bekleniyor.

TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜĞÜ

Vakıf Zeytinliği\'nde, geçen hafta sonu yağan son yağmurların ardından, yaklaşık 2.5 ay sürmesi beklenen zeytin toplama işlemine başlandı. Vakıf Zeytinliği\'nin, Türkiye\'de bir şehrin içindeki en büyük, dünyada da dokuzuncu en büyük yeşil alan olduğunu belirten Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, şöyle dedi:

“Antalya\'da her yıl 2 bin 600 ton toz ile 610 milyon metreküp havayı emerek temizliyor. Bu açıdan Antalya için son derece önemli. İkincisi ise ağaç yapısının yenilenmesi ve bakımı gerekiyordu. 2009 sonlarında ATB\'nin girişimiyle Vakıflar\'dan kiralandı. 2-3 yıllık süreçte Başbakanlık ve Bakanlar Kurulundan da Zeytinpark A.Ş.\'nin kuruluş onayı çıktı. Yaklaşık dördüncü senedir bahçeyle ilgiliyiz.\"

80 TON REKOLTE BEKLENTİSİ

Verilen emeklerin karşılığının alınmaya başlandığını anlatan Vahdet Narin, şunları söyledi:

“Çok düşük olan zeytin rekoltesi bu sene daha da iyi düzeye gidiyor ve her sene daha da iyiye gidecek. Çünkü bir kısmında gençleştirme, bir kısmında bakım, bir kısmında gübre ve ilaçlama çalışmasıyla ağaçları ayağa kaldırıyoruz. Çok şükür doğa da bize bunun karşılığını veriyor. Bu sene 80 ton üzerinde zeytin hasadı bekliyoruz. Bahçedeki verim her geçen yıl biraz daha artacak. 25-30 ton arasında zeytinyağı elde ederiz. Zeytin toplama işlemi aralık sonlarına kadar devam edecek. Alanda 20 bin zeytin ağacı var ama efektif olarak bizim kullanabildiğimiz, zeytin alabildiğimiz ağaç sayısı 10 bin 200. Her yıl bu sayıyı biraz daha artırıyoruz ve birkaç yıl içinde alanın tamamından zeytin toplamaya başlarız.\"

KİLOGRAM FİYATI 3 LİRA BEKLENİYOR

Bu yılki zeytin üretiminin bölge genelinde fazla olmasından dolayı fiyatın geçen yıl ile aynı ya da bir miktar düşük olabileceğini belirten Narin, şöyle dedi:

\"Bu yıl ortalama 3 lira civarında bir fiyat oluşacağı görüşümüz var. Ama bu önümüzdeki günlerde şekillenir. Daha yeni toplanıyor. Fabrikalar açılmadı, birçok insan zeytinlerini piyasaya sürmedi, toplamadı. Biz Akhisar, Manisa, Aydın kadar çok geniş bir pazara sahip değiliz ama Antalya\'da da yavaş yavaş bir genel pazar oluşuyor. Türlere, ebatlara göre farklı fiyatlar olmakla birlikte 2.5- 3.5 lira bandında fiyatlardan söz edebiliriz. Perakendede ise 4- 6 liraları bulur. Bu sene zeytinyağı üretiminde de çeşitledirmeye gidebiliriz. Bahçemizde 4 ana tür zeytin ağacımız var. Bunlar manzerilla, tavşan yüreği, ayvalık ve memecik. Belki hepsinden ayrı zeytinyağı üretebiliriz. Dolayısıyla daha çok çeşit ve aromayı Antalyalı ve Türkiye\'deki dostlarımıza sunabiliriz.\"

TAVŞAN YÜREĞİNİN KİLOSU 6-7 LİRA

ATB\'nin coğrafi işaret başvurusu yaptığı Antalya yöresine ait tavşan yüreği türünden geçen yıl ilk kez zeytinyağı üretimi yaptıklarını hatırlatan Vahdet Narin, şöyle dedi:

\"Bu zeytinyağı Antalya halkı tarafından çok ilgi gördü. Bu sene de aynı üretimi devam ettireceğiz. ATB\'nin coğrafi işaret başvurusuyla birlikte tavşan yüreği zeytinine bakış açısı değişti. Çevremizdeki zeytin üreticilerinden de ilgi görmeye başladı. Döşemealtı ve Manavgat\'ta bazı üreticilerin tavşan yüreği üretimine geçtiğini duyuyoruz ama daha çok yaygınlaşmalı. Tür olarak en pahalı zeytin tavşan yüreği, 6-7 lira kg fiyatı. Çünkü tavşan yüreği dayanıklılık olarak da diğerlerine göre daha iyi. Yaklaşık 700 tavşan yüreği ağacımız var ve 4- 5 ton zeytin elde ederiz.\"

FOTOĞRAFLI