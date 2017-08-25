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Antalya'da zehir tacirlerine operasyon

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, Kurban Bayramı öncesi İstanbul'dan 1 kilo 200 gram kokain getiren 3 kardeş otogarda yakalanıp gözaltına alındı

25 Ağustos 2017 14:48

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, Kurban Bayramı öncesi İstanbul\'dan 1 kilo 200 gram kokain getiren 3 kardeş otogarda yakalanıp gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'dan Antalya\'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratının ardından harekete geçti. İsimleri ve eşkalleri belirlenen 3 kardeşin Antalya Şehirlerarası Terminali\'ne geleceğini öğrenen narkotik timleri, otogarda beklemeye başladı. İstanbul otobüsünden inen kardeşler A.B., O.B. ve U.B. yakalandı. Bagajlarında yapılan incelemede 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi.
Diğer yandan Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi\'nde eroin satıldığı ihbarını alan ekipler, Ö.T.\'yi 20 paket eroini satarken yakalandı. Şüpheliler sorgularının ardından adliye sevk edildi.

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