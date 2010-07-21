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Yaşam

ANTALYA'DA YÜKSEK NEM BUNALTIYOR ANTALYA (A.A)

21 Temmuz 2010 14:29

-ANTALYA'DA YÜKSEK NEM BUNALTIYOR ANTALYA (A.A) - 21.07.2010 - Antalya'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar yükselirken, yüksek nem oranı vatandaşları adeta bunaltıyor.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün hava sıcaklığı en yüksek 34 derece olarak ölçüldü. Rüzgar güney yönlerden hafif şekilde eserken, nem oranı da yüzde 60 ile 80 arasında değişiyor. Yüksek nem oranı, özellikle klimasız ortamlarda bulunmak zorunda olanları adeta bunaltıyor. Sıcak hava dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerle, yaz tatilindeki öğrenciler plajlar, havuzlar ve su parklarına akın ettiler.  Kent merkezindeki bazı süs havuzları ve fıskiyeler ise anne-babalarıyla çarşıya çıkmak zorunda kalan bazı çocukların oyun alanı haline geldi. Bazı çocukların soyunarak fıskiyelerin altına girip neşeli tavırlarla oyun oynamaları ilginç görüntüler oluşturdu.

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