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Antalya'da yük gemisi battı

Antalya açıklarında ambar kısmından su alan Tayyar Şenkaya 1 adlı kuru yük gemisi battı.Geminin 11 mürettebatı, Malta bayraklı başka bir gemi tarafından kurtarıldı

23 Haziran 2013 12:22

İstanbul'dan Mersin'e gitmek üzere hareket eden rulo saç yüklü 'Tayyar Şenkaya 1' adlı kargo gemisi, sabaha karşı saat 04.15'te Antalya açıklarında ambar bölümünden su alarak batmaya başladı. Geminin denize atlayan 11 mürettebatı bir saat sonra yanlarına gelen başka bir gemi tarafından kurtarılırken, kargo gemisi kısa sürede sulara gömüldü.

1987 yapımı, 80 metre boyundaki, 1854 grostonluk 'Tayyar Şenkaya 1' adlı gemi İstanbul'dan Mersin'e gitmek üzere rulo saç yüküyle ayrıldı. Kargo gemisinin kaptanı sabaha karşı saat 04.15'te 2 nolu ambardan su almaya başladıklarını ve acil yardım beklediklerini anons etti. Gemi kaptanı, 11 mürettebatın kendilerini kurtarmak için suya atladığını duyurdu.

Gemilere telsiz ve telefon haberleşmesi hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türk Radyo'ya bildirilen bu anonsun ardından açıktaki tüm gemilere kurtarma çağrısı yapılarak batmaya başlayan geminin koordinatları bildirildi. Türk Radyo'nun bu anonsunun ardından verilen koordinatlardan su alan geminin Antalya'nın Kumluca İlçesi Mavikent Beldesi Bozburun Mevkii açıklarında olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik botları, Antalya'dan harekete geçti.

Bu sırada Kumluca açıklarında bulunan Malta bayraklı 'Gabustan' isimli akaryakıt gemisi, Finike açıklarında bulunan 'Akar' isimli bir başka gemi ile Antalya açıklarında bulunan 'Cumhuriyet' isimli savaş gemisi de su alan 'Tayyar Şenkaya 1'e doğru hareket etti.

Acil yardım anonsunun üzerinden 1 saat geçtikten sonra 'Gabustan' isimli akaryakıt gemisi, su alarak batmaya başlayan gemiye yaklaştı ve can yelekleriyle suda kurtarılmayı bekleyen 11 mürettebatı saat 05.15 sıralarında aldı. Batan geminin kaptanı, kurtarma operasyonunun ardından telsiz anonsuyla 'Gabustan' gemisinin kendilerini kurtardığını, ancak su almaya devam eden geminin büyük bömlümünün battığını, kısa süre sonra da diğer kalan bölümün sulara gömüleceğini bildirdi.

Bölgeye hareket eden diğer iki gemi ise Gabustan'ın mürettebatı kurtarmasının ardından kendi rotalarına devam etti. Saat 06.00 sıralarında ise 'Tayyar Şenkaya 1' adlı kargo gemisi, tamamen sulara gömüldü.

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