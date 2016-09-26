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Çevre

Antalya'da yine orman yangını; alevler yerleşim alanlarına ilerliyor!

Bölgeyi terk edenlerin dışında yerel halk zehirlenme tehlikesine karşı maske kullanıyor

26 Eylül 2016 19:34

Her yıl büyük yangınlarla boğuşan ve arazisinin çok büyü bölümünü alevlere teslim eden Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan koyunda yine orman yangını çıktı.

Yerleşim alanları ve tatil beldelerine kadar ilerleyen yangın müdahaleye rağmen büyümeye devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin kara ve havadan söndürme çalışması yaptığı yangın kontrol altına alınamadı.

Geçtiğimiz yıl da aynı acıyı yaşayan Adrasan'da tatilciler de bölgeyi terketmeye başladı.

Bölgeyi terk edenlerin dışında yerel halk zehirlenme tehlikesine karşı maske kullanıyor. Bir yandan da söndürme çalışmalarına yardımcı oluyor.

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AdrasanOrman yangınıAntalya

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