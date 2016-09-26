Antalya'da yine orman yangını; alevler yerleşim alanlarına ilerliyor!

Her yıl büyük yangınlarla boğuşan ve arazisinin çok büyü bölümünü alevlere teslim eden Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan koyunda yine orman yangını çıktı.

Yerleşim alanları ve tatil beldelerine kadar ilerleyen yangın müdahaleye rağmen büyümeye devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin kara ve havadan söndürme çalışması yaptığı yangın kontrol altına alınamadı.

Geçtiğimiz yıl da aynı acıyı yaşayan Adrasan'da tatilciler de bölgeyi terketmeye başladı.

Bölgeyi terk edenlerin dışında yerel halk zehirlenme tehlikesine karşı maske kullanıyor. Bir yandan da söndürme çalışmalarına yardımcı oluyor.