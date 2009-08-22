Antalya'da yeni bir orman yangını

Antalya'da Gazipaşa ve Kumluca'nın ardından Serik ilçesi Gebiz beldesi Kırbaş köyü yakınlarında yeni bir orman yangını başladı.



Gazipaşa'nın Kahyalar beldesi Sarıağaç mevkisinde makilik alanda çıkan yangınla, Kumluca'nın Sarıkavak mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangınlar kontrol altına alındı.

Bu sırada, Serik ilçesi Gebiz beldesi yakınlarındaki Kırbaş köyü civarındaki ormanlık alanda yeni bir orman yangını başladığı haberi alınması üzerine Kumluca ve Gazipaşa'daki yangınlara müdahale eden hava araçları bu bölgeye yönlendirildi.

Yetkililer, Kırbaş köyü civarında rüzgarın şiddetli estiğini belirterek, yangının büyüyebileceğini ifade etti.

MANİSA:

Manisa'nın Soma ilçesinde de otluk alanda yangın çıktı. Soma'ya bağlı Turgutalp beldesi Mezarlık üstü mevkisinde çıkan yangına, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş (SEAŞ), Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (ELİ), Soma Orman İşletme Şefliği, Soma Belediyesi, Kınık Orman İşletme Şefliği ekipleri ve bir yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor.

Çam ormanına doğru ilerleyen yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.