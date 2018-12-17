Antalya'da yağışta Aralık rekoru

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya\'da uzun yıllar Aralık ayı ortalaması 259 kilogramken, bu aralık ayında 17 günde metrekareye 262 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Öztürk, kent genelinde yarından itibaren yeni bir yağış sisteminin etkili olacağı uyarısında da bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, cuma günü yer yer şiddetli yağışlı olabileceğine yönelik uyarılarda bulunduklarını belirterek, şiddetli yağışın dün gerçekleştiğini söyledi. Antalya\'nın merkez ilçelerinden Döşemealtı\'na metrekareye 193 kilo, kent merkezine 165 kilo, Muğla\'nın Ula ilçesine de 165 kilo yağmur düştüğünü belirten Öztürk, yağışın gün boyu Antalya merkez ve doğu ilçelerinde yer yer etkili olacağını aktardı. Öztürk, \"Akşam saatlerinde yağışlar kesilecek ama yarından itibaren yeni bir yağış sisteminin etkisinde kalacak. Özellikle doğu ilçelerinde kuvvetli ama aralıklı yağışlar bekliyoruz\" dedi.

17 GÜNDE REKOR GELDİ

Bu yağışların olağan olduğuna dikkati çeken Öztürk, Antalya\'da ekim ve kasım aylarında yağışların ortalamanın altında olduğunu söyledi. Aralık ayının yağışlı geçtiğine dikkati çeken Öztürk, \"Antalya\'da uzun yıllar Aralık ayı ortalaması 259 kilogramken bu aralık ayında 17 günde şu ana kadar 262 kilogram yağış kaydedildi. Aralık ayının sonuna kadar ekim ve kasım aylarının açığını kapatacağımız düşünüyoruz. Son 4 yılın yağış açısından en iyi aralık ayını yaşıyoruz\" diye konuştu.

KEMER İÇİN AÇIKLAMAYI GENEL MÜDÜRLÜK YAPACAK

Kemer ilçesinde dün şiddetli yağışlar yaşandığını hatırlatan Öztürk, bu konudaki açıklamaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün yapacağını söyledi. Öztürk, \"Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar pazar günkü gibi kuvvetli olmayacak. Şu anda taşkın riski göremiyoruz\" dedi.



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