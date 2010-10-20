-ANTALYA'DA YAĞIŞ UYARISI ANTALYA (A.A) - 20.10.2010 - Antalya Valiliği, ilde bu sabahtan itibaren etkili olan yağışın istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açmaması için belediye, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşları, tedbirli olmaları konusunda uyardı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yağışlı bir döneme girildiği anımsatılarak, belediyeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sel baskınları ve taşkınların önlenebilmesi için her türlü önlemi zaman geçirmeden almaları istendi. Açıklamada, vatandaşların olası olumsuzluklara karşı mağdur edilmemesi amacıyla ''kamu kurumlarının, üstün görev ve sorumluluk anlayışı içinde mevsimsel önlemleri'' bir kez daha gözden geçirmesi de önerildi. Öte yandan, Antalya'da geceden itibaren etkili olan sağanak yağışın, şu ana kadar elektrik kesilmeleri dışında taşkın ya da sele yol açmadığı bildirildi.