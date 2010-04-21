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Yaşam

Antalya'da yağan dolu, ulaşımı aksattı

Antalya'da ceviz büyüklüğündeki dolu yüzünden Antalya-Kumluca kara yolunda ulaşım aksadı.

21 Nisan 2010 03:00

T24 - Antalya'nın Kemer ilçesi Çamyuva beldesi civarında, ceviz büyüklüğündeki dolu yüzünden Antalya-Kumluca kara yolunda ulaşım aksadı.


Kemer'e yağan dolu, trafiği aksattı/Fotoğraf Galeri


Öğle saatlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, Çamyuva çevresinde kısa süre de olsa yaşamı olumsuz etkiledi.


Dolu nedeniyle Antalya-Kumluca kara yolunda araçlar bir süre hareket edemedi, yağışla birlikte çöken sis nedeniyle araç konvoyları oluştu.


Kemer Kaymakamı Bayram Ali Köse, 10-15 dakika süreyle ara ara dolu yağdığını ancak şu ana kadar kendilerine iletilen olumsuz bir durum olmadığını söyledi.


Kaymakam Köse, "Dolu, narenciye bahçelerine zarar vermiş olabilir. Çiçeklerde olumsuzluk yaratmış olabilir. Bölgemizde zarar olup olmadığı konusunda araştırma yapıyoruz" dedi.


Antalya Meteoroloji müdürlüğü yetkilileri de Kemer bölgesinde şiddetli dolu yaşandığını, yağışlı havanın bir süre daha etkisini sürdüreceğini, yağışlı hava kütlesinin akşam saatlerinde bölgeyi terk edeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

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