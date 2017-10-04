Antalya'da vahşet: İki polis, bir kadını copla dövüp tekme attı, saçından tutup yerlerde sürükledi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir kadını sokak ortasında darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı. 2 polisin bir kadını saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alanya'da bir kadının, 2 polis memurunca sokak ortasında darbedildiği ve kötü muamaleye maruz kaldığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kadını darbederek, kötü muamelede bulundukları öne sürülen 2 polis memurunun açığa alındığı kaydedilen açıklamada, zanlılar haklarında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Değil bir insana, hiçbir canlıya karşı bu ve benzeri nitelikte bir fiilin ve davranışın kurumumuzca tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve de mazereti bulunmamaktadır. Emniyet teşkilatı olarak gerekçesi her ne olursa olsun bu tür şiddet ve kötü muamelede bulunduğu belirlenen görevlilerimiz hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir" ifadesine yer verildi.

Kadının kimliği belli oldu

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 2 polis memuru tarafından saçından tutulup sürüklenen, copla dövülüp tekmelenen kadının Kırgızistanlı 40 yaşındaki R.A. olduğu belirlendi.



Olayın 21 Haziran’da meydana geldiği geldiği iddia edildi. R.A.’nın, önceki gece alkol aldıktan sonra sokakta yattığı, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle polisin olay yerine geldiği öne sürüldü.



Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis merkezine gitmediği anlaşılan kadının Gazipaşa İlçesi’nde olduğunu tespit etti. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan R.A. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.

"Akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyoruz"

Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı yaptığı açıklamada, olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturma başlattığını belirterek, "Şiddet mağduru kadını Gazipaşa’da bulduk ve Alanya’ya getirdik. Kadın Kırgızistan uyruklu. Akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyoruz" dedi. Hakkında sınır dışı kararı bulunan R.A.’nın polisteki ifade işlemleri devam ediyor.