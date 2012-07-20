Antalya'da Ukraynalı turiste taciz

Antalya’da eğlence merkezi çıkışı gideceği yere götürme bahanesiyle taksilerine aldıkları Ukrayna uyruklu 27 yaşındaki O.K.’ye ormanlık alanda tecavüz ettikleri iddia edilen taksi şoförü O.G. ve arkadaşı N.D. gözaltına alındı.

Olay, önceki gece yarısı polise başvuran O.K.’nin ihbarıyla ortaya çıktı. Ukraynalı kadın, bir eğlence merkezinde eğlendikten sonra kaldığı yere gitmek üzere taksi beklemeye başladı. İddiaya göre, taksiyle kadının yanına yaklaşan O.G. ve N.D., gideceği yere kadar götürmeyi teklif etti. Bu teklifi kabul eden kadın taksiye bindi. İkili bir süre Lara bölgesinde araçla gezindikten sonra iddiaya göre Kundu Turizm Bölgesi’nde bulunan ormanlık alana gitti. Burada kadınla ilişkiye girmek isteyen şüpheliler, O.K.’nin kabul etmemesi üzerine kadına tecavüz etti.

İki kişinin tecavüzüne uğrayan kadın, sabaha karşı şüphelilerin kendisini Lara’da taksiden indirmesi üzerine yakında bulunan bir polis merkezine giderek durumu anlattı. Hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen O.K., ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’ne götürüldü. Burada şüphelilerin eşkal bilgilerini ve taksinin plakasını veren kadın, şikayetçi oldu.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede O.G. ve N.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde kadınla kendi isteğiyle ve para karşılığında birlikte olduklarını öne sürdü. İkili sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.