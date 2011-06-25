Antalya'da uçak faciasının eşiğinden dönüldü

T24- Antalya’dan Rusya’nın Volgograd şehrine gidecek olan Red Wings Havayolları'na ait 208 yolcusu bulunan uçağın, kargo bölümünde yangın çıktığı şüphesi ile uçuş iptal edildi. Acil iniş kapılarından tahliye edilen yolculardan bazıları kısa süreli panik yaşadı.

Mehmet Çınar'ın Milliyet'te yayımlanan (25 Haziran 2011) haberi şöyle:











Antalya Havalimanı’ndan öğle saatlerinde Volgograd kentine gitmek üzere olan ve 208 yolcusu bulunan uçak, kargo bölümünde yangın çıktığı şüphesiyle yaklaşık yarım saat pistte bekledikten sonra geri döndü. Acil çıkış kapıları açılarak yolcuların tahliye edilmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Uçağın acil çıkış kapılarının açılmasıyla birlikte kullanılan hava yastıklarının düzeltilmesinin uzun sürmesi uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, Rus uçağın pilotunun bazı sorunlar olduğu gerekçesiyle kule ile temasa geçerek uçuş için belli bir süre daha izin istediğini, yarım saat bekledikten sonra da yakıtının azaldığını belirterek yakıt ikmali için geri dönmek istediğini kuleye belirttiğini söyledi. Yakıt ikmali için izin isteyip geri döndüğü sırada uçağın göstergelerinden kargo bölümünde yangın gözüktüğünü dile getiren Mehmet Yavuz, "Bunun üzerine uçağın acil çıkış kapıları açılıyor. Acil çıkış kapılarının açılması durumunda da araçlardaki hava yastığının açılması gibi bir durum söz konusu. Yolcular tahliye ediliyor ve biraz tedirgin oluyorlar. Sanırım pist başında beklemesinin nedeni de buydu. Ama herhangi bir sıkıtı olmadan yolcuların tahliyesi gerçekleştiriliyor" diye açıklama yaptı. Mehmet Yavuz Rus turistlerin, gerekli parçaların temin edilmesinin ardından aynı uçakla sorunsuz bir şekilde gönderildiklerini söyledi.

