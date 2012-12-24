Antalya'da uçak düştü: 2 ölü

Antalya'da microlight tipi uçağın ormanlık alana düşmesi sonucu pilot ve yabancı turist hayatını kaybetti. 120 kiloluk turistin uçağın düşmesine yol açtığı iddia edildi.

Pilot Yusuf Karaoğlu’nun Güzeloba Mahallesi'nde bulunan evinin önünden kalkan Microlight tipi uçak, yarım saat havada kalktıktan sonra Lara-Kundu bölgesinde ormanlık alana düştü.

Kazada Pilot Yusuf Karaoğlu ve yabancı turist Mark Parris hayatını kaybetti.

Mark Parris’in 120 kilo olduğu belirtilirken, uçağın aşırı yük nedeniyle düştüğü öne sürüldü.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı enkazda incelemeler yaptı.

İncelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Radardan tespit edilmedi

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise uçağın Gülseren Karaoğlu'na ait olduğu, bu tür uçakların alçak uçuşta olması nedeniyle radardan tespit edilemediği belirtildi.

'Çok deneyimli'

Hava Sporları Federasyonu Antalya Temsilcisi Zeki Gök, havacılık camiasına başsağlığı diledi.

Pilotun çok tecrübeli olduğunu belirten Gök, “Uçağın kanadının yeni olduğunu biliyoruz. Motor bakımlarını da kendisi yapıyordu. Çok deneyimli biriydi, deneysel hava araçları üzerinde çalışıyordu. Evinin altındaki garajında çalıştığı bir sürü alet var” diye konuştu.

‘O motor ağırlığı kaldırabilir'

Gök, turistin ağırlığının uçağın düşmesine neden olduğu iddialarına ilişkin ise şöyle konuştu: “Uçağın tankı da 70 litre ama bunu o motor kaldırabilir. Teknik olarak ne oldu bilmiyoruz. Hesaplamadan hiçbir yere çıkmaz, inemeyeceği hiçbir uçuş planını da yapmaz.”

Karaoğlu'nun arkadaşı Turgay Sulu da “Spor dünyasında tanınan ve sevilen bir insandı'' dedi.

5 kez kaza yaptı

Almanya'dan emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleşen 57 yaşındaki Yusuf Karaoğlu'nun adrenali yüksek sporlarla uğraşmaya başladığı belirtildi.

Pilot Karaoğlu'nun daha önce 5 kez kaza yaptığı öğrenildi.

Karaoğlu’nun geçen yıl Serik ilçesinde bir alışveriş merkezinin tanıtımını yaparken ormanlık alana düşerek yaralandığı bildirildi.