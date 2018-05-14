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Antalya'da turistlerin havuz keyfi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sezonu açan Aqualand Su Cenneti'ne giden turistler, su oyunları oynayıp güneşli havanın keyfini yaşadı

14 Mayıs 2018 16:13

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da sezonu açan Aqualand Su Cenneti\'ne giden turistler, su oyunları oynayıp güneşli havanın keyfini yaşadı.
Yaz tatili için Antalya\'yı seçen Rus turistler, 25 dereceyi bulan havada güneş ve havuzun tadını çıkartıyor. Kimi zaman güneşlenen kimi zaman havuzda arkadaşlarıyla eğlenen turistler, su kaydıraklarından kayıp dalga havuzunda keyifli anlar yaşıyor. Bot üzerinde kaydıraktan kayanların çığlıkları ise su parkının her köşesinden duyuluyor. DJ müzik eşliğinde dans ederek yüzenler, animasyon şovlarla günlerine renk katıyor.
Dalga havuzunda oluşturulan suni dalgaların arasında koşup eğlenen çocuklara ise anne ve babaları eşlik etti.

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