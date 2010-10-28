Antalya'da tur otobüsü kaza yaptı; bir ölü, 18 yaralı

T24 - Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde Fransız turistleri taşıyan bir tur otobüsü, otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Antalya'dan Noel Baba Müzesi ziyareti için Demre İlçesi'ne giden Sena Tur'a bağlı Fransız turistleri taşıyan 07 L 3403 plakalı tur otobüsü ile 07 NIN 70 plakalı otomobil, Kumluca yakınlarındaki ‘Şahin Tepesi’ olarak bilinen Belen Mevkii'nde çarpıştı.



Tur otobüsünün devrildiği kazada, bir kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Olay yerine Kumluca ve Kemer ilçelerinden çok sayıda ambulans sevk edildi. Antalya'dan da ambulans helikopter yaralıları almak için kaza yerine gönderildi.







Alanya yolunda kaza



Geçen 25 Mayıs Salı günü sabaha karşı, günübirlik Pamukkale turuna katılmak üzere Antalya'nın Alanya İlçesi'nden hareket eden Rus turistleri taşıyan 49 yaşındaki Hikmet Yılmaz'ın kullandığı 41 DP 006 plakalı otobüs, Aksu Köprüsü'nde yoldan çıkarak, bariyerlere çarpmış ve dereye uçmuştu. Kuru dere yatağına ters düşen otobüste araç sürücüsü Hikmet Yılmaz ile rehber 36 yaşındaki Mustafa Günel ve 14 Rus turist yaşamını yitirmiş, 25 Rus turist de yaralanmıştı.



