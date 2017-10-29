Antalya'da tur minibüsü devrildi; ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Japon turistleri taşıyan midibüs şarampole devrildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Olay yerine kurtarma ekipleri ve çok sayıda ambulanslar sevk edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre kazada, midibüsteki çok sayıda Japon turist yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen 2'si kadın 1'i erkek 3 turist, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat’taki çeşitti hastanelere sevk edildi.