Antalya'da traktör devrildi: 2 ölü

Antalya'da drenaj kanalına devrilen traktörün 15 yaşındaki sürücüsü ile annesi öldü, kardeşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aksu ilçesi İhsaniye köyü yakınlarındaki seralarında çalışan Büyükkabış ailesi, işlerinin bitmesinin ardından evlerine dönmek üzere traktöre bindi.



Geçen yıl ilköğretim okulunu bitiren ve bu yıl Aksu Lisesine kaydını yaptıran 15 yaşındaki Durmuş Büyükkabış'ın kullandığı traktör, yoldan çıkarak drenaj kanalına yuvarlandı.



Traktörün arkasından otomobiliyle gelen baba Süleyman Büyükkabış, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. İtfaiye ekipleri de olay yerine geldi.



Traktörün altında kalan anne Ümmü (38) ile sürücü Durmuş Büyükkabış'ın kanalda boğulduğu belirlendi.



İsmet Büyükkabış (9) ise kanaldan yaralı çıkarılarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.