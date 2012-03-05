Antalya'da tırla otomobil çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti

T24 - Antalya'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 15 DS 526 plakalı otomobil, Antalya-Burdur karayolu 15. kilometresindeki Hilmi Beken Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 15 PN 463 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada hayatını kaybeden kişilerin Süleyman Ay, Ali Çalışır, Cafer Bulut, Mehmet Uslu ve Mahmut Akman olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi çalışmaları da devam ediyor.

Kazada yaralanan ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Mustafa Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, tır şoförü Metin Çatal'ın da Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.