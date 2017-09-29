Antalya'da terör operasyonuna 10 tutuklama

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden, 10\'u tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DKP/BÖG üyelerinin, halkın yoğun olduğu bölgelerde stant kurduğu, örgütün yaygın organlarını satarak gelir sağladığı, örgüte eleman kazandırdığı, polisle girilen çatışmalarda ölü ele geçirilen terör örgütü üyelerinin ölüm yıldönümlerinde eylem yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 15 Eylül\'de kentteki birçok adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 7\'si suça sürüklenen çocuk, 22 kişiyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10\'u tutuklanırken, aralarından suça sürüklenen 7 çocuğun da bulunduğu 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.