T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü (3)

KAYIP KİŞİ SAĞ BULUNDU Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sabaha karşı batan sürat teknesinde denize düşerek kaybolan son kişi de Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucunda sağ olarak bulunduktan sonra Demre Devlet Hastanesi'ne götürüldü

03 Haziran 2018 17:26

KAYIP KİŞİ SAĞ BULUNDU
Antalya\'nın Demre ilçesi açıklarında sabaha karşı batan sürat teknesinde denize düşerek kaybolan son kişi de Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucunda sağ olarak bulunduktan sonra Demre Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.
Suriyeli olduğu belirtilen kaçaklar Giyas Vahod (24), Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) hastanede tedaviye alındı.
Tekne faciasında yaşamını yitiren Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar Raşit (8), Dicvar Raşit (8), Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Bilal (35) ve Zehra Bilal\'in (10) cenazeleri ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Ramazan SARIKAYALI/DEMRE (Antalya), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYIP KİŞİ SAĞ BULUNDU Antalya DemreSahil GüvenlikDemre Devlet HastanesiSuriyeliGiyas VahodMahmut AlusRaşitAhmetZeynep OsmanMahmut ZeydanTekneDerin RaşitDildar RaşitDicvar RaşitEmine RaşitMehmet BilalHüseyin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24