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Yaşam

Antalya'da tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp

TRT muhabiri ve arkadaşlarının bulunduğu balıkçı teknesi fırtınaya dayanamadı...

18 Aralık 2011 02:00

T24 - Antalya Kundu'da bu sabah balık avlamak için denize açılan 3 arkadaşın bulunduğu tekne fırtınada alabora oldu. 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralı kurtarıldı, 1 kişi de kayboldu. 



TRT muhabiri Ahmet Rışvanlı ile arkadaşları avukat Ahmet Şahin ve web tasarımcısı Bülent Ok, bu sabah saat 09.00 sıralarında 5 metrelik fiberglass tekneyle balık avlamak için denize açıldı.

Bir süre balık tutan 3 arkadaşın bulunduğu tekne fırtınaya yakalandı. Tekne alabora olunca denize düşen 3 arkadaş kendilerini can pazarında buldu.TRT muhabiri Ahmet Rışvanlı yaralı kurtarılırken, avukat Ahmet Şahin'in cesedi çıkarıldı. Kaybolan web tasarımcısı Bülent Ok'u arama çalışmaları sürüyor.


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