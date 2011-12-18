Antalya'da tekne alabora oldu: 1 ölü 1 kayıp

T24 - Antalya Kundu'da bu sabah balık avlamak için denize açılan 3 arkadaşın bulunduğu tekne fırtınada alabora oldu. 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralı kurtarıldı, 1 kişi de kayboldu.
TRT muhabiri Ahmet Rışvanlı ile arkadaşları avukat Ahmet Şahin ve web tasarımcısı Bülent Ok, bu sabah saat 09.00 sıralarında 5 metrelik fiberglass tekneyle balık avlamak için denize açıldı.
Bir süre balık tutan 3 arkadaşın bulunduğu tekne fırtınaya yakalandı. Tekne alabora olunca denize düşen 3 arkadaş kendilerini can pazarında buldu.TRT muhabiri Ahmet Rışvanlı yaralı kurtarılırken, avukat Ahmet Şahin'in cesedi çıkarıldı. Kaybolan web tasarımcısı Bülent Ok'u arama çalışmaları sürüyor.