Antalya'da 'tecavüz' vahşeti

Antalya Kepez'deki bir gecekonduya gece hırsızlık için giren ve cep telefonunu çalan İdris Ö. (31) annesinin yanında uyuyan evin kızı 8 yaşındaki Y.Ö.'yü kaçırıp tecavüz ettikten sonra evinin kapısına bıraktı. İdris Ö., çaldığı cep telefonuyla birine tehdit mesajı gönderince polisin takibi sonucu yakalandı. Suçunu itiraf eden İdris Ö, “Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum” dedi.



Olay geçen ağustosta Kepez'in Santral Mahallesi'nde işçi Adem Ö.'nin gecekondusunda meydana geldi. Gece yarısı girdiği evdekiler uyurken, yatak odasında Adem Ö.'nün cep telefonunu alan İdris Ö., annesi Aysel Ö.'nün yanında derin uykuda olan kızı Y.Ö.'yü kucaklayıp götürdü.



Olup bitenden habersiz uykuda olan küçük kız Y.Ö., gözünü evlerinin 500 metre ilerisindeki bir inşaatta açtı. Bağırmaması için eliyle ağzını kapattığı küçük Y.Ö. ile ters ilişki kurarak iddiaya göre tecavüz eden İdris Ö., daha sonra onu getirip evinin kapısına bıraktıktan sonra kaçtı.

Ağlayarak kapıyı çalan Y.Ö., uykularından uyanan anne- babasına olup bitenleri anlattı. Aysel ve Adem Ö. çifti hemen polise giderek eve giren hırsızın kızlarına tecavüz ettiğini ve cep telefonunun çalındığını söyledi.



Adım adım takip



Polis, cep telefonunu teknik takibe aldı. Uzun süre kullanılmayan telefondan 26 Ağustos günü işadamı Cemal D.'ye bir tehdit mesajı gönderildi. Polise başvuran işadamı Cemal D., Ayşe H. adlı kadınla ilişkisi olduğunu, isimsiz tehdit mesajını da bu kadının erkek arkadaşı İdris Ö.'nün gönderdiğini savundu.



Ayşe H.'yi sorguya alan polis, İdris Ö'ye ulaştı ve onu gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamayı reddeden İdris Ö., tutuklanarak cezaevine konuldu.Soruşturmayı sürdüren cumhuriyet savcısına cezaevinden mektup gönderen İdris Ö., vicdanen rahatsız olduğunu belirterek suçunu itiraf etti. Kızı kaçırdığını ancak tecavüz etmediğini ileri süren İdris Ö., mektupta şunları yazdı:



“Çok pişmanım. Vicdanen rahatsızım. Adaleti aldatmak ve mahkemeyi oyalamamak için olayı tüm gerçekleriyle anlatmak istiyorum. Gecekondunun kapısı açıktı. Eve girdim. Yatak odasından bir cep telefonu aldım. Uyuyan kızı gördüm. Aşırı alkollü olduğumdan şehvet ve isteklerime yenilerek onu kucaklayıp inşaata götürdüm. Eteğini kaldırarak sürtünme yoluyla boşaldım. Daha sonra çocuğu evin kapısına bıraktım.”

İdris Ö.'den alınan DNA örnekleri ile tecavüze uğrayan Y.Ö.'den alınan sperm örnekleri, DNA testi için kriminoloji laboratuarına gönderildi. Olayın seyrini bu inceleme belirleyecek.



