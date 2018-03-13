Antalya'da taksicinin dövülerek, öldürülmesine ilişkin dava başladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, taksici Yahya Zağlı\'nın (28), yemek yediği restoranda hesaba itiraz ettiği iddiasıyla dövülerek, öldürülmesiyle ilgili 3\'ü tutuklu 6 kişinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Serik\'te taksi şoförlüğü yapan Yahya Zağlı, geçen yılın Ağustos ayında, eşi, kardeşi, kardeşinin eşi, patronu ve onun eşiyle birlikte Belek Beach Park Tesisleri\'ndeki restoranda yemek yedi. Yahya Zağlı, iddiaya göre, yemek sonunda gelen 700 liralık hesaba itiraz etti. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Çeşitli yerlerine tekme, yumruk ve sopa darbesi alan Yahya Zağlı\'nın boynu ve kaburgaları kırıldı. Yere yığılan Zağlı, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili restoran sahibi Talip Türkmen\'in çağırdığı ve Zağlı\'yı darbettiği iddia edilen Kadir Er, Mehmet Arıcı, Ahmet Acar, Özay Kartal ve Süleyman Güzel hakkında \'kasten öldürme\', Talip Türkmen hakkında ise \'öldürmeye azmettirme\' suçundan dava açıldı.

Manavgat 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Kadir Er, Mehmet Arıcı ve Talip Türkmen ile tutuksuz sanıklar Ahmet Acar, Özay Kartal, Süleyman Güzel, öldürülen Yahya Zağlı\'nın eşi Yulduz, annesi Fatma, babası Ahmet ile kardeşi Durmuş Zağlı, sanık avukatları ve tarafların yakınları katıldı.

\'SANDALYELER, MASALAR HAVADA UÇUŞTU\'

Duruşmada ifade veren Talip Türkmen, mekanın işletmecisi olduğunu, aynı zamanda canlı müzik yaptığını söyledi. Olay günü garsonların gelerek, hesaba itiraz edildiğini söylediklerini ileri süren Türkmen, \"Ben de \'Onlar sürekli müşterimiz, indirim yapın\' dedim. Sonra ortam sakinleşti. Aradan bir süre geçince dışarısı kalabalıklaşmaya başladı. İçerideki masalardan da kalkanlar oldu. Bir anda sandalyeler, masalar havada uçuşmaya başladı; kargaşa yaşandı. Koptu gitti kıyamet\" dedi. Kendisinin restorana kimseyi çağırmadığını iddia eden Türkmen, kargaşa başlayınca mutfağa kaçtığını söyledi.

Talip Türkmen, mahkeme başkanının sorusu üzerine, hesabın o gece ödendiğini de aktardı.

\'RAHMETLİYE HİÇ VURMADIM\'

Sanık Kadir Er ise o gün restorana önce eşiyle gittiğini, ardından arkadaşları geldiği için eşini eve bırakıp, mekana yeniden gittiğini söyledi. Ocak başına oturduklarını, bir süre sonra hesap nedeniyle tartışma çıktığını, ardından ortamın sakinleştiğini ileri süren Er, \"Bir süre sonra rahmetli Yahya Zağlı, sinkaflı sözlerle birlikte \'Çıksın efeler\' diye bağırarak, yanımdan geçti. Bu sırada V.D. (Yahya Zağlı\'nın arkadaşı) bana sandalye attı, ben de ona attım. Bu sırada H.D. (restoranda yemek yiyen biri) ve yanındaki kişilerin Yahya Zağlı\'ya doğru koştuğunu gördüm ama ben V.D. ile kavga ettiğim için sonra ne olduğunu bilmiyorum. Rahmetliye hiç vurmadım\" diye konuştu.

\'KALABALIK GRUP ONA SALDIRDI\'

Sanık Mehmet Arıcı da önceden sözleştiği arkadaşlarıyla olay günü restorana gittiklerini anlatıp, hesap yüzünden tartışma çıktığını gördüğünü belirtti. Yahya Zağlı\'nın restorana girip, kemerini çözdükten sonra pantolonunu indirdiğini iddia eden Arıcı, \"Bu arada kalabalık bir grup, ona saldırdı. Ben H.D.\'yi ayırmaya çalıştım; ama bana vurarak, \'Sen karışma\' dedi. Yere düştüm\" dedi.

Diğer sanıklar ise Yahya Zağlı\'ya vurmadıklarını öne sürdü.

\'HASTANEYE GETİRİLDİĞİNE DAİR TELEFON GELDİ\'

Yahya Zağlı\'nın kardeşi Durmuş Zağlı, olay gecesi kendisi, eşi, ağabeyi, yengesi, patronu ve patronun eşiyle birlikte restoranda yemek yediklerini anlattı. Yemeğin ardından hesabın yüksek geldiğini ve itiraz ettiklerini; ancak daha sonra hesabın birlikte yemek yedikleri M.D. tarafından ödendiğini kaydeden Durmuş Zağlı, \"Oradan eşimi ve yengemi alarak, ayrıldım. Ağabeyim de \'Otelde taksi var, onu alıp, geleceğim. Siz, eve gidin\' demişti. Sabaha karşı ağabeyimin yaralı olarak hastaneye getirildiğine dair telefon geldi. Hastaneye gittim\" diye konuştu.

\'SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM\'

Yahya Zağlı\'nın eşi Yulduz Zağlı ise yemekten sonra oradan ayrıldıklarını, eşinin yaralandığını gece öğrendiğini belirterek, \"Eşimin patronu, bize geldi; olayı söyledi. Ardından Talip Türkmen\'i aradı. Talip\'in, kendisine telefonda, \'Polis, bize \'kaçın\' dedi. Ben de kaçıp, köye geldim\' dediğini söyledi. Sanıklardan şikayetçiyim\" dedi.

Anne Fatma ve baba Ahmet Zağlı da olayı görmediklerini; ancak çocuklarının katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, olay gecesi restoranda 150 kişinin olduğunu belirtip, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Talip Türkmen\'in tahliyesine karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



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