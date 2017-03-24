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Politika

Antalya'da sürpriz görüşme; Erdoğan, İngiliz Dışişleri Bakanı Johnson'u kabul edecek

Görüşmenin 22.00'de gerçekleştirilmesi planlanıyor

24 Mart 2017 14:37

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu akşam Antalya'da İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'u kabul edeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Denizli'de toplu açılışa katılarak burada halka hitap edecek Erdoğan daha sonra Antalya'ya geçecek. Erdoğan'ın, buradaki Regnum Golf Resort Otel'de Johnson'la bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmenin 22.00'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu arada Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım da Burdur ve Isparta'daki programını tamamlayarak akşam saatlerinde Antalya'ya gidecek. Yıldırım'ın burada 'Türk-İngiliz Tatlı Dil Forumu'nun açılışına katılacağı kaydedildi.

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Recep Tayyip ErdoğanAntalyaİngiltere Dışişleri BakanıBoris Johnson

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