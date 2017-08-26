Antalya'da statta çıkan olaylarla gözaltına alınan 49 şüpheli serbest 

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da oynanan Eskişehir Göztepe maçında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 49 şüpheliden 1\'i emniyet, 4\'ü savcılık sorgusunun ardından bırakılırken, 44\'ü de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehirspor ile Göztepe arasında 4 Haziran\'da Antalya\'da oynanan TFF 1. Lig play-off final maçında, sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle karşılaşma ilk 45 dakikada 3 kez dururken, hakem Ali Palabıyık 17 dakika uzatma verdi. İkinci yarının hemen başında tekrar yanıcı maddeler atılınca oyun geç başladı. Duraklamalar nedeniyle ikinci 45 dakikaya 11 dakikalık uzatma eklendi. Göztepe\'nin golünün ardından sahaya giren bir taraftar, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı. Maçtan önce bazı taraftarların sandviç ekmeği arasına gizleyerek stada sokmaya çalıştığı meşale, maytap ve fişeklere emniyet güçleri el koydu.

TAMANI SERBEST

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, karşılaşmada çıkan olaylarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 72 şüphelinin adresine 18 Ağustos\'ta baskın yapıldı. Antalya, İzmir, Eskişehir, Mardin ve Ankara\'da yapılan operasyonda aralarında polis, asker, özel güvenlik görevlilerinin bulunduğu 15\'i Eskişehirspor taraftarı, 49 kişi gözaltına alındı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan şüphelilerden 1\'i serbest bırakılırken, 48 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli savcılık sorgusundan sonra serbest kalırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 44 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.