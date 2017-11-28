Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, evleri su bastı

Alparslan ÇINAR- Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da etkili olan sağanak, alt geçitlerde su birikintisine neden oldu. Bazı araçlar, göle dönen yollarda mahsur kaldı. Yağış nedeniyle Side Antik Kenti\'nin içinde yer alan Tyche Tapınağı ve sütunlu cadde de sular altında kaldı.

Antalya kent merkezi ve ilçelerinde geçen pazar günü başlayan ve dün akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintisi oluştu. Bazı araçlar, Aspendos Bulvarı\'ndan havalimanı yoluna çıkan Cırnık alt geçidinde biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Alt kısmı sulara gömülen araçlar, çevredekilerin yardımıyla göle dönen yollardan çıkarıldı.

EVLERİ SU BASTI, ARAÇLAR ZOR İLERLEDİ

Manavgat\'ta, dün öğleden sonra başlayan yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Durmaksızın yağan yağmur nedeniyle bazı mahallelerdeki evlerin zemin katlarını su bastı. Manavgat\'ın içinden geçen D-400 yolunun Çakalderesi mevkisinde, suyun yükselmesi nedeniyle ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı. İlçe merkezinde bulunan birçok caddede ve sokakta oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar, ilerlemekte güçlük çekti. Su baskınlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Manavgat Belediyesi fen işleri ekipleri müdahale etti. Evlerin zemin katlarına dolan sular, motopomplarla boşaltıldı.

Side Mahallesi\'nde de etkili olan yağış nedeniyle Side Antik Kenti içinde yer alan Tyche Tapınağı ve sütunlu cadde de sular altında kaldı.

\'YAĞIŞ DEVAM EDECEK\' UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4\'üncü Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Antalya\'daki sağanağın gece saatlerine kadar Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olacağı kaydedildi. Son 24 saat içerisinde Antalya merkeze, metrekareye 18.4 kilogram yağış düştüğü belirtilen açıklamada, Manavgat\'a 156,9, İbradı\'ya 91,8, Akseki\'ye 60,9, Belek turizm bölgesine 59,4, Finike\'ye 45,5, Demre\'ye 40,2, Serik\'e 39,3, Alanya\'ya 34,9, Kaş\'a 29,8, Gazipaşa\'ya 25,4, Antalya Havalimanı\'na 22,4 ve Kumluca\'ya 21 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinden itibaren ve bu gece Antalyalıların ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada ise yağış nedeniyle kent merkezinde ve ilçelerde herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.



FOTOĞRAFLI