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Yaşam

Antalya'da şiddetli yağış ANTALYA (A.A)

09 Ekim 2011 23:41

-Antalya'da şiddetli yağış ANTALYA (A.A) - 09.10.2011 - Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Cadde ve sokakların sular altında kalması nedeniyle araçlarında mahsur kalan çok sayıdaki kişi, iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Antalya'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış ve fırtına, Aksu ilçesi ile Lara bölgesinde etkili oldu. Buralarda çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Ağaçların devrildiği fırtınada evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Antalya İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, kendilerine 50 su baskını ihbarı geldiğini söyledi. Yağmur ve fırtınanın özellikle Lara bölgesi ile Aksu ilçesinde etkili olduğunu ifade eden Pehlivan, teşkilat olarak izinlerin iptal edildiğini ve tüm ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Pehlivan, araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişinin de itfaiye ekiplerince kurtarıldığını kaydetti. Pehlivan, Çarşamba gününe kadar su baskını tehlikesinin devam ettiğini vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalarını istedi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kent merkezindeki şiddetli rüzgarın Pazartesi akşamına kadar devam edeceğini bildirdi. Fırtınanın hızının zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaşacağını ifade eden yetkililer, Antalya sahil şeridinde şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşanabileceğini vurguladı. Meteorolojik ihbarın devam ettiğini de kaydeden yetkililer, Antalya'da kent merkezinde akşam saatlerinde metrekareye 279 kilogram yağış düştüğünü kaydettiler.

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