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ANTALYA'DA SICAK HAVA BUNALTIYOR ANTALYA (A.A)

31 Temmuz 2010 20:04

-ANTALYA'DA SICAK HAVA BUNALTIYOR ANTALYA (A.A) - 31.07.2010 - Antalya'da hava sıcaklığı gölgede 37 dereceye çıkarken, sıcaktan bunalanlar denizde serinlemeyi tercih ediyor.  Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Bölgesel Hava Tahmin Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, Antalya'da hava sıcaklığı 37 dereceye çıktı, nem oranı yüzde 34 olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının 28 derece olduğu Antalya'da sıcaktan bunalanlar denize koştu.  Antalya'da yarın en yüksek hava sıcaklığı 38 derece nem oranının da yüzde 40-65 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

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