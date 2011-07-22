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Yaşam

ANTALYA'DA SICAK BUNALTIYOR ANTALYA (A.A)

22 Temmuz 2011 16:44

-ANTALYA'DA SICAK BUNALTIYOR ANTALYA (A.A) - 22.07.2011 - Antalya'da yüksek sıcaklık ve nemden bunalanlar serinlemek için deniz ve havuzları tercih ediyor. Güneşin altında çalışmak zorunda olan işçilere ise dondurma ve soda servisi yapılıyor.  Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya'da günün en yüksek sıcaklığı 32 derece olurken, nem oranının yüzde 70'e ulaşması nedeniyle hissedilen sıcaklık 41 dereceye kadar çıktı. Öğleden sonra nem oranı ise yüzde 81'e kadar çıkacak. Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece.  Sıcaktan bunalanlar serinlemek içi deniz tercih ederken, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda kurulan su parkı da hem eğlence hem serinleme aracı oluyor.  -SICAKTA ÇALIŞAN İŞÇİLERE SODA VE DONDURMA İKRAMI- Sıcakta çalışmak zorunda kalanlar için ise başka formüller bulundu. Antalya Limanı'nı işleten Port Akdeniz bünyesinde çalışan ve gemilere konteyner yükleyen işçilere meyveli soda ile dondurma servisi yapıldı. Port Akdeniz yetkilileri, 40 dereceyi bulan sıcaklarda işçilerin güneşin altında çalışmak zorunda kaldığını ve normalden fazla su kaybettiğin belirterek, işçileri hem serinletecek hem de motive edecek sıvı ve buzlu ürünler dağıttıklarını söyledi.  Geçen yıl işçilere günün belli saatlerinde ayran servisi yapan Port Akdeniz, bu yıl meyveli soda ile dondurma servisi yapıyor.

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