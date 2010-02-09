Antalya'da sele kapılan bir kişi kayboldu

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Kuşadası'nda siteler toprağa battı

Şiddetli yağış nedeniyle trafiğe kapanan Antalya-Manavgat kara yolunun Abdurrahmanlar mevkisinde sulara kapılarak sürüklenen otomobilden çıkarak bir ağaca tırmanan ve yardım isteyen iki kişiden Ali Rıza Türktaş'a (30) ulaşıldı.Alanya'dan gelen arkadaşları tarafından kiralanan bir bot ve iş makineleriyle 7 saatlik bir bekleyişin ardından ulaşılan Ali Rıza Türktaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Aynı ağaçta bulundukları belirtilen Mustafa Dolapçı'nın (51) ise kayıp olduğu bildidirdi.Geceden bu yana bölgede bekleyen Mustafa Dolapçı'nın yengesi Münevver Dolapçı, Mustafa Dolapçı'nın saat 23.45'te cep telefonuyla kendilerini aradığını ve Ali Rıza Türktaş ile otomobillerinin sele kapıldığını, otomobilden çıkarak bir ağaca tırmandıklarını ve kurtarılmaya beklediklerini söylediğini anlattı.Daha sonra cep telefonuyla Mustafa Dolapçı'ya ulaşamadıklarını belirten Münevver Dolapçı, bölgeye gelerek beklemeye başladıklarını kaydetti. Alanya'dan gelen Ahmet Müftüoğlu da arkadaşlarının mahsur kaldığını duyar duymaz bölgeye hareket ettiklerini söyledi.Sabah saat 05.00'te Taşağıl'a giderek, bir bot temin ettiklerini bildiren Müftüoğlu, bu botla Ali Rıza Türktaş'ı kurtardıklarını söyledi. Ali Rıza Türktaş'ın kurtarıldığı sırada şokta olduğunu ve "donuyorum" dediğini vurgulayan Müftüoğlu, Mustafa Dolapçı'nın ise ağaçta olmadığını belirtti.Bu arada Mustafa Dolapçı'nın yakınları, alkış tutarak, yetkilileri protesto etti.Antalya - Manavgat kara yolunun Abdurrahmanlar mevkisinde yol, şiddetli yağış nedeniyle üç derenin taşması sonucu trafiğe kapatılmış, bu sırada sürüklenen otomobildeki 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak bir ağaca tırmanmış ve yardım beklemeye başlamıştı.Bulundukları bölgenin üzerinde enerji nakil hattı olması nedeniyle helikopterle ulaşılamayan iki kişiye, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na ait botlarla yanaşılmaya çalışılmış, botlar alabora olmuştu.Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde iki gündür etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanın boyutları korkutuyor. Tuntaş Marina Sitesi'nde dün başlayan ve sabaha kadar devam eden kaymalar nedeniyle 5 blokta 50 daire, bugün de Işıkkent Sitesi'nde bir blokta 8 daire ile siteye komşu bir apartmanda 4 daire boşaltıldı, dev binalar toprağa gömülmeye başladı.Kuşadası'nda iki ayrı bölgedeki iki ayrı sitede meydana gelen heyelan, korku ve endişeye yol açtı. Site bekçilerinin uyanıklığı sayesinde bir facia önlendi.Türkmen Mahallesi Akyar Mevkii'nde dün akşam saatlerinde kaymaya başlayan ve yolları yarılan Tuntaş Marina Sitesi'nde, heyelan gece boyunca sürdü. Sabah saatlerinde kaymanın boyutları gün ışığına çıktı. Ağaçların köklerinden söküldüğü, duvarların yıkıldığı sitede binaların toprağa batmasının sürdüğü, oluşan yarıkların yaklaşık 3 metreye ulaştığı belirlendi. Sitenin 5 bloğundaki 50 daire boşaltıldı. Sitedeki kaymanın etkisiyle hemen alt bölümünde yer alan Kitaş Sitesi'nde de tehlike oluşmaya başladı. Teknik ekiplerin yaptığı ilk inceleme sonucu sitenin bitişiğinde bulunan kapalı otoparkı boşaltıldı. Tehlike altında olan bölümüne doğru kaymanın sürmesi halinde Kitaş Sitesi'ndeki 3 bloktaki yaklaşık 50 dairenin daha boşaltılması gündeme geldi.Kuşadası'nda toprak kayması yaşanan bir diğer bölge ise Özer Türk Stadyumu arkasındaki Işıkkent Sitesi oldu. Sitede H Blok'un önünde yer alan istinat duvarının çökmesi sonucu bloktaki 8 daire ile duvarın yıkıldığı yöndeki Nurgül Apartmanı'nda bulunan 4 daire boşaltıldı.Kuşadası Kaymakamı Mustafa Esen, heyelanın başlamasıyla Tuntaş Marina Sitesi'ndeki tüm dairelerin, Işıkkent Sitesi'nde ise tehlike altındaki bir bloğun boşaltıldığını, sakinlerinin otellere yerleştirildiğini belirtti. Esen, “Tuntaş Marina Sitesi'nde heyelan ilk etapta 2 bloğu ve havuzu tehdit etti. Ancak biz öncelikle vatandaşın can güvenliği diyerek sitede bulunan 5 bloktaki 50 dairenin tamamını boşaltıp binaları mühürledik, giriş çıkışı yasakladık. Binaları güvenlik çemberine aldık. Heyelanın tehdit ettiği Kitaş Sitesindeki otoparkı tahliye ettik. Işıkkent sitesinde de bir bloğu boşalttık. Tahliye ettiğimiz vatandaşlardan komşuları veya akrabalarının yanına taşınanların dışında 26 aileden 65 kişiyi otellere yerleştirdik. Binaların durumunu ve heyelanın boyutunu incelemeleri için Aydın Afet İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak Jeoloji mühendisi ve teknik heyet istedik. Bugün yapılacak incelemeler sonucunda binaların ve çevresindeki sitelerdeki tehlikenin boyutunu öğrenmiş olacağız. Yaşananların suçlusuyla ilgili araştırmalarımızı ise tüm bu işlemlerin tamamlanması ve halkın can güvenliğinin sağlanmasından sonra yapacağız” dedi.Öte yandan güvenlik çemberine alınan Tuntaş Marina Sitesi'ndeki kaymanın sürmesi çevredeki sitelerde de endişe yaratmaya başladı. Meteorolojinin açıklamalarına göre, yarın başlayacak ve 3 gün sürecek sağanak yağışların heyelanı hızlandıracağı ve bir faciaya yol açabileceği endişesi mahalle sakinlerini tedirgin etti.