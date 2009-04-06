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Politika

Antalya'da seçim tartışması sürüyor

Antalya'nın Kumluca İlçesi'ne bağlı Mavikent Beldesi'nde CHP, seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

06 Nisan 2009 03:00

Antalya'nın Kumluca İlçesi'ne bağlı Mavikent Beldesi'nde CHP, seçimlerin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

CHP tercihli oylarını okullarının sobalarında yakıldığı iddia eden CHP Belediye Başkan Adayı Alim Güzelyürek, ``Oyların yakılması konusu Jandarma tutanaklarıyla sabit olmasına rağmen ilçe ve il seçim kurulu bu tutanakları değerlendirmeye almadı'' dedi.

Türkiye'nin en önemli sera ve narenciye üretim alanlarından biri olan Mavikent'te seçimlerin üzerinden 8 gün geçmesine rağmen itirazlar devam ediyor. Beldede seçimlerin gerçekleştiği 29 Mart günü başlayan oyların yakıldığı yönündeki iddiaların Kumluca İlçe Seçim Kurulu ve Antalya İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirilmemesi üzerine CHP Adayı Alim Güzelyürek, YSK'ya itirazda bulundu. Güzelyürek, ilçe ve il seçim kurullarının 22 oy farkla AKP Adayı Erendiz Yavuz lehine sonuç açıkladığını belirterek, ``Bizim yakılan oylar dışında itiraz ettiğimiz 23 yırtık oy pusulası var. Bunlardan 22'si AKP ve 1'i MHP tercihli oylar. Onlar iptal edilse sonuçlar eşitlenecek'' dedi.

Beldede askerden izinli olarak gelen bir kişinin de oy kullandığının belirlendiğini ifade eden Güzelyürek, ``Beldede iki ayrı ilköğretim okulunda oyların sobalarda yakıldığı jandarma tarafından tutanaklara geçildi. Antalya'da seçim kurulları bizim itiraz dosyamızda bulunan bu tutanakları değerlendirmeye almadı. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na oyların yeniden sayılması ve seçimlerin iptali istemiyle itirazda bulunduk'' diye konuştu.

Kendisinin sandıktan birinci olarak çıktığını iddia eden Güzelyürek, ``Seçimler demokrasinin gereklerine uygun olarak gerçekleşseydi ben bugün mazbatamı almıştım. Eğer YSK'da itiraz dilekçemizde sunduğumuz delilleri, tutanakları dikkate almazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu işi götüreceğim'' diye konuştu.

CHP Adayı Güzelyürek, bu hafta sonuna kadar YSK'nın itirazla ilgili kararını açıklamasını beklediklerini söyledi.

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