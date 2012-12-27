Antalya'da sahiller doldu

Güneşli havanın etkili olduğu Antalya'da vatandaşlar, sahilleri doldurdu.

Antalya Meteoroloji Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 18 derece, deniz suyu sıcaklığının da 17 derece olduğu Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Konyaaltı Plajı'nı doldurdu.

Bazı vatandaşlar denize girerek güneşin tadını çıkardı, bazı vatandaşlar da yürüyüş yaptı ve sahil kenarında güneşlendi.

Denize girenlerden Mehmet Koca, doğudaki kış görüntülerini izlerken şaşkınlık yaşadığını, Antalya'da ise havanın denize girecek kadar sıcak olduğunu söyledi.

Nezihi Üretener de ise 35-40 kişilik arkadaş grubuyla kış aylarında denize girdiklerini kaydetti. Denizin kış mevsiminde çok keyifli olduğunu dile getiren Üretener, ''Doğuda kış yaşanırken burada denize girdiğimiz için çok şanslıyız. Denize girdiğimizde hiç üşümüyoruz'' dedi.