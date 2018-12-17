Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (4)

MAHSUR DOKTORLARDAN BİRİ KURTARILDI

Antalya\'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi\'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 2 doktordan birinin kurtarıldığı açıklandı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Çalbalı Dağı\'nda aşırı yağış yüzünden 2 doktorun mahsur kaldığı yönünde gelen ihbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE görevlilerinin bölgeye sevk edildiğini, doktorlardan birinin bölgedeki bir köy evine sığındığını ve kendisine ulaşıldığını söyledi. Timur, diğer doktorun da buraya 300 metre uzaklıkta olduğunun anlaşıldığını, ona da ulaşmak için yoğun çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.