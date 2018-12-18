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Antalya'da rekor yağış

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyüne 24 saatte 490,8 kilo yağış düştüğünü, bunun da rekor olduğunu açıkladı

18 Aralık 2018 15:39

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Antalya\'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyüne 24 saatte 490,8 kilo yağış düştüğünü, bunun da rekor olduğunu açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya\'nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyünde 1131 metre rakımlı tepede kurulu bulanan MGM Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu\'nun (OMGİ) ölçüm sonuçlarına göre 24 saatte metrekareye 490,8 kilo yağış düştü. Dün ölçülen 490,8 kilo yağış, bugüne kadar Türkiye\'de kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış miktarı oldu.
Bu rakam 1992 yılında Marmaris\'te 24 saatte kaydedilen 466 kiloluk yağış miktarını geçerek yeni bir rekor olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayıtlarına girdi. 

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