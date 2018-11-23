Antalya'da portakal toplamaya giden Suriyelilerin minibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı- (2)- Yeniden

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\'Antalya\'da minibüs bariyere çarptı: 1 ölü, 8 yaralı\' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler doğrultusunde yeniden veriyoruz



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Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde portakal toplamaya giden Suriyeli aileleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada, 5 yaşındaki Aziz Çino yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Akseki- Manavgat karayolunun 38\'inci kilometresindeki Güçlüköy mevkiinde merdana geldi. Şanlıurfa\'dan Antalya\'nın Finike ilçesine portakal toplamak için giden Suriyeli aileleri taşıyan Faik Gültekin yönetimindeki 63 F 3240 plakalı minibüs, kontrolden çıktı. Arkasında ailelerin eşyalalarını koyduğu römork takılı minibüs, yol kenarındaki bariyere çarparak devrildi. 27 kişinin bulunduğu minibüsteki Aziz Çino (5) yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

Kaza sonrasında olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Manavgat\'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan 14 işçi ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay yerindeki incelemelerden sonra Aziz Çino\'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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