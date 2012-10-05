Antalya'da polise saldırı: 3 şehit

Antalya'da devriye görevi yapan polis ekibine düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis şehit oldu. Şizofreni raporu olduğu belirlenen saldırgan, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, "Terör şüphesi yok, olay adi bir asayiş vakasıdır" dedi.

Antalya'da devriye görevi yapan motorsikletli polis ekiplerine bir otomobilden ateş açıldı. 3 polisin şehit olduğu olaydan sonra kaçan şahısların yakalanması için bölgede özel hareket timlerince operasyon başlatıldı.

Antalya'nın TRT Caddesi'nde devriye görevi yapan motorsikletli polis ekibine saat 20.30 sıralarında kırmızı renkli bir otomobilden ateş açıldı.

Olayda bir polis ağır yaralandı. Silahlı saldırı sonucu Antalya polisi alarma geçerken, kaçan otomobilin peşine çok sayıda polis düştü.

Yaralanan polis, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri, saldırganların içinde bulunduğu otomobili Cezayir Kavşağı'nda durdurmak için barikat kurdu.

Barikatı aşan otomobilin içinden yine polislere ateş edildi. Olayda 2 polis memuru daha yaralandı. Polisler Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan 3 polis de şehit düştü.

Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam devriye görevi yapan motorsikletli polis ekiplerine açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu açıkladı.

2 polisin şehit olduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesine giden Emniyet Müdürü Sağlam, 2'si burada birisi de Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanenisinde olmak üzerine 3 polisin şehit olduğunu açıkladı.

Olayın terörle ilgisi olup olmadığının araştırıldığını söyleyen Sağlam, otomobilin kaçtığı ormanlık alanda özel harekat timlerince operasyon yapıldığını söyledi.

Gelişmeler üzerine Antalya Valisi Ahmet Altıparmak Garzinon Komutanı Tuğgeneral Kemal Korkmaz Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gidip yetkililerden olay hakkında bilgi aldı.

'Terör şüphesi yok'

Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, 3 polis memurunun şehit edilmesi olayı ile ilgili olarak, "Terör şüphesi yok, olay adi bir asayiş vakasıdır" dedi.

Vali Ahmet Altıparmak, şehit olan bir polis memurunun götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Altıparmak, hastaneden çıktıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, polis memurlarının ihbar üzerine olay yerine gittiklerini belirterek, "O noktada şüpheli şahıs ateş açıyor. Bir arkadaşımız şehit oluyor. Daha sonra bir araçla başka bir istikamete gittikleri noktada ikinci ekibimiz kontrol ediyor. Bu esnada şahıslar araçtan iner inmez ateş açıyor. İki polis arkadaşımızı da orada kaybediyoruz" dedi.

Ekiplerin takipte olduğunu, panik yaratacak herhangi bir olay olmadığını ifade eden Altıparmak, "Şahıslar aracı bırakıp yaya olarak kaçtılar. Terör şüphesi yok. Olay adi bir asayiş vakasıdır" diye konuştu.

Altıparmak, saldırganlardan birisinin ölü olarak ele geçirildiğini söyledi.

'Şizofren raporu var'

Saldırgan Çağrı Danışman'ın aslen Burdurlu olduğunu, 2009 yılında şizofren raporu aldığını belirten Vali Altıparmak, "Tedavisi devam ediyormuş. Olayda pompalı tüfek ve tabanca kullanılmış. Olayın nasıl olduğu, daha sonra detaylandırılacak. Şehitler için tören yapılacak, bunun zamanı daha sonra bildirilecek" dedi.