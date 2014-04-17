Antalya'da otomobil TIR'a çarptı; 5 ölü

Antalya'da aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazada içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil kırmızı ışıkta bekleyen TIR'ın altına girdi. Otomobildeki 5 kişi yanarak can verdi.

Kaza, saat 02.20 sıralarında Antalya - Kemer yolundaki Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'dan Kemer yönüne giden Emrah Bülbül yönetimindeki içinde 5 kişinin bulunduğu 05 RD 419 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkınca orta refüje çıktı. Yaklaşık 60 metre orta refüjden giden otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Kalip Asker yönetimindeki 07 HZ 762 plakalı TIR'ın yakıt deposunun bulunduğu bölmeye hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ve TIR bir anda yanmaya başladı. Alev topuna dönen TIR'ın sürücüsü Kalip Asker yaralı halde araçtan çıkarken lüks otomobilde bulunan 5 kişi aracın içinde yanarak öldü. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Cesetler Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

